Andrzej Piaseczny ukrywa ukochanego. Są razem od wielu lat

Andrzej Piaseczny długo ukrywał swoje prawdziwe uczucia

Andrzej Piaseczny rozpoczął swoja karierę w latach 90. Podbijał nie tylko rynek muzyczny, ale pojawiał się również na ekranie. Widzowie pokochali go szczególnie za rolę Kacpra w serialu "Złotopolscy". W przystojnym gwiazdorze podkochiwały się kobiety z całej Polski. Sam Piasek nie lubił opowiadać o swoim życiu miłosnym. Plotkarze łączyli go z wieloma polskimi pięknościami. Wiadomo, że tworzył związek ze starszą od siebie Mirką. Wychowywał dwóch synów kobiety, których traktował jak własne dzieci.

"Ależ ja mam rodzinę. Mimo że nie mieszkamy już dzisiaj wszyscy razem. Los sprawił, że bardzo wcześnie wychowywałem dwóch ludzi, o których do dzisiaj mówię, że są moimi synami. Mam nadzieję, że oni przyniosą mi niedługo wnuki" - mówił wiele lat temu w rozmowie z magazynem Gala.

Pomimo jego zapewnień regularnie pojawiały się komentarze wątpiące w jego słowa. Po ponad dwóch dekadach milczenia, w wieku 50. lat Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. W rozmowie z Radiem Zet wyznał, że jest homoseksualistą. Dodał również, że jego nowa piosenka "Miłość", w której słowa dotyczą relacji z mężczyzną, jest opowieścią o nim samym.

"Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem" - wyznał w programie "ZET na Punkcie Muzyki" w 2021 roku.

Andrzej Piaseczny opowiedział o swoim ukochanym. Planują ślub?

Wcześniej zdradził, że od kilku lat jest w szczęśliwym związku, ale nie powiedział z kim. Fani mieli nadzieję, że po coming oucie pojawi się publicznie ze swoim partnerem. Tak się jednak nie stało. Piaseczny wraz z ukochanym trzymają się z dala od show-biznesu. Zdecydowali się również na wyprowadzkę z Warszawy i zamieszkali w niewielkiej miejscowości. W rozmowie z Wprost.pl powiedział, że wszyscy ich tam znają i traktują z życzliwością.

Wokalista nie ukrywa, że razem z ukochanym marzą o tym, że kiedyś dane im będzie wziąć ślub w Polsce. Podczas Polsat Hit Festiwal w rozmowie z portalem z ShowNews.pl powtórzył swoją deklarację. Dodał przy tym, że z pewnością nie będzie to publiczna ceremonia: "Myślę, że tak. Co nie znaczy, że będzie to ślub publiczny".

Muzyk opowiedział też nieco więcej o swoim związku. "Mam 53 lata i jestem w stałym związku, w takim dobrym i trwałym, od sześciu lat. To znaczy, że przez czterdzieści kilka te miłości były różnego formatu. To, co dobre, to jest dzisiaj i ważne jest, by o tym wiedzieć" - przyznał.

