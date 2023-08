Andrzej Piaseczny zamieszkał z chłopakiem w małej wsi z dala od Warszawy. Opowiedział o reakcjach sąsiadów na ich związek

Michael Patrick Kelly wraca do Polski! Kiedy i gdzie zagra legendarny muzyk The Kelly Family?

Andrzej Piaseczny dokonał coming-outu niemal dwa lata temu. Muzyk wyznał, że jest homoseksualny, a wkrótce potem przyznał także od od wielu lat jest w związku z tym samym mężczyzną. Gdy oficjalnie wyszło na jaw, że Piasek jest osobą LGBT, wszyscy zastanawiali się, kim jest jego partner. Nieco tajemnicy rozwiał ostatnio znany z Google Box Krzysztof Kozak, który, jak się okazuje, poznał partnera Andrzeja Piasecznego. Zdradził on między innymi, że mężczyzna jest dość nieśmiały, co jest przeciwieństwem żywiołowego piosenkarza.

Andrzej Piaseczny mieszka z chłopakiem w małej wsi. Zdradził reakcje sąsiadów

Sam Piasek niewiele mówi o swoim chłopaku, poza tym, że jest z nim naprawdę szczęśliwy i chciałby kiedyś, gdy to będzie możliwe w Polsce, zalegalizować swój związek. Artysta dodał jednak, ze nie zamierza w tym celu szukać kruczków, ani wyjeżdżać za granicę. Liczy na to, że już niedługo śluby par LGBT będą możliwe również w naszym kraju. Uchylił też rąbka tajemnicy o tym, jak mu się żyje w nieheteronormatywnym związku w Polsce. To ciekawe, bo muzyk mieszka na słynącej z konserwatyzmu kieleckiej wsi. Okazuje się, ze lokalna społeczność przyjęła ich ze spokojem i szacunkiem. W rozmowie z Wprost Piaseczny powiedział: "Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji".

Zobacz w galerii, jak zmieniał się Andrzej Piaseczny

Andrzej Piaseczny na ściance w Sopocie wysyła "miłość" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.