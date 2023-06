Piasek weźmie ślub w przyszłym roku?! Andrzej Piaseczny ujawnił prawdę o relacji z partnerem!

Andrzej Piaseczny dwa lata temu publicznie dokonał coming outu podczas wywiadu radiowego. Piosenkarz, który wcześniej był w związku z kobietą i wychowywał z nią jej dwóch synów, po latach wyznał, że jest osobą LGBT. Coming out Piaska wywołał lawinę spekulacji na temat jego partnera. Andrzej Piaseczny jednak był bardzo oszczędny w słowach. W końcu jednak ujawnił kilka faktów dotyczących swojego związku. Okazuje się, że Piasek ze swoim partnerem mieszka już od dawna. - Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać - wyznał w rozmowie z portalem Wprost. Z kolei w rozmowie z Repliką opowiedział o relacjach partnera ze swoją mamą. Na początku był to trudny temat. - A teraz mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było… Ach, widzisz, od razu się wzruszam - wyznał Andrzej Piaseczny. Do pełni szczęścia zakochanym brakuje tylko ślubu. Ale kto wie? Może już przyszłym roku będzie to możliwe.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Andrzej Piaseczny, czyli Piasek. Dalsza część tekstu pod galerią

Andrzej Piaseczny weźmie ślub? "Mogę obiecać, że będę pierwszy"

Piasek i jego partner chcieliby wziąć ślub, ale nie gdzieś daleko za granicą, tylko w Polsce, gdzie teraz dla osób LGBT jest to niemożliwe. Na jesieni jednak odbędą się wybory parlamentarne i jeśli dojdzie do zmiany władzy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że śluby dla par LGBT będą możliwe. I to już w przyszłym roku! Na to zdaje się czekać Andrzej Piaseczny. - Nie chciałbym się uciekać do kruczków, sposobów. Jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy - deklarował w rozmowie z Wprost piosenkarz. Piasek natomiast raczej nie zdecyduje się na posiadanie dzieci. - A czy chciałbyś adoptować dzieci w przyszłości? - spytała go kiedyś Monika Olejnik. - Ja osobiście nie - odparł jej Andrzej Piaseczny.