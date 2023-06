Piasek zdradził, że ma dwóch synów! Sensacyjne szczegóły z życia Andrzeja Piasecznego

Monika Richardson ujawnia, co powiedziała jej Katarzyna Dowbor! Nikt o tym nie miał pojęcia

Po tym, gdy Piasek dokonał coming outu, niewiele mówi się o jego życiu sprzed chwili, gdy ujawnił, że jest osobą LGBT. A było ono bardzo ciekawe. Andrzej Piaseczny całował się z Anią Przybylską i był w długoletnim związku ze starszą od siebie o 13 lat Mirosławą. Dziś piosenkarz na ten temat nie mówi, ale ich relacja sprawiała wrażenie bardzo poważnej. Piasek i Mirka zamieszkali razem w kawalerce, a malutkie mieszkanko dzielili z synami kobiety z poprzedniego związku. Andrzej Piaseczny złapał świetny kontakt z chłopakami i czuł się za nich odpowiedzialny. Sam mówił o nich, że to są jego "synowie", mimo że nosili inne nazwisko. Na jednego z nich zarejestrowany był nawet samochód, którym jeździł Piasek. - Zatrzymuje mnie patrol. Policjant pyta: "panie Andrzeju, a czyj to jest samochód?". Odpowiadam automatycznie: "Syna". "Jak to?", dziwi się, bo chłopcy noszą nazwisko swojego ojca, nie moje" - przytoczył kiedyś anegdotkę na łamach "Vivy" piosenkarz.

Andrzej Piaseczny o dzieciach i wnukach

Piasek do roli ojca podchodził bardzo poważnie. - Przyszłość niesie wiele niewiadomych. Ale jednego jestem pewien: jakkolwiek potoczy się nasze życie, nie ma takiej możliwości, żebym zostawił tych ludzi w sensie moralnym, by nie mogli na mnie liczyć - podkreślił Andrzej Piaseczny. W rozmowie z "Galą" z kolei wokalista zaznaczył, że ma rodzinę, mimo że wszyscy nie mieszkają już razem. - Los sprawił, że bardzo wcześnie wychowywałem dwóch ludzi, o których do dzisiaj mówię, że są moimi synami. Mam nadzieję, że oni przyniosą mi niedługo wnuki - rozmarzył się Piasek. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniał się Andrzej Piaseczny.