W końcu wiadomo, kim jest chłopak Piaska! Totalne przeciwieństwo. Ale się dobrali!

Coming out Piaska. Tak Andrzej Piaseczny mówiło swoim partnerze

Piasek jeszcze zanim dokonał coming outu, opowiadał, że jest w szczęśliwym związku. Potem w różnych rozmowach - gdy już wiadomo było, że jest osobą LGBT - co nieco mówił o swoim chłopaku. - Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać - wyjawił Andrzej Piaseczny w rozmowie z Wprost.pl. Okazało się, że mężczyzna został także zaakceptowany przez ukochaną mamę muzyka. - Mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi - zdradził wzruszony Piasek w wywiadzie dla Repliki. Wiadomo także, że Andrzej Piaseczny chciałby wziąć ślub. Być może będzie to możliwe już w przyszłym roku. Teraz w końcu - po ponad dwóch latach od coming outu - wyszło na jaw, jaki jest chłopak Piaska. Z relacji jego kolegi wynika, że jest totalnym przeciwieństwem wokalisty.

Kim jest chłopak Piaska? "Mówił do mnie: proszę pana"

Mariusz Kozak, znany m.in. z programu "Gogglebox", w rozmowie z portalem Plotek zdradził, że poznał chłopaka Andrzeja Piasecznego przy okazji koncertu w Kielcach. Kim jest chłopak Piaska? Partner wokalisty sprawiać miał wrażenie skrępowanego, co przy z natury przebojowym piosenkarzu tworzy niezły kontrast. - Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: proszę pana. Mówię: "kurde, nie mów do mnie per pan" - relacjonował Mariusz Kozak, który zwrócił się do kolegi ze śmiałym apelem. - Andrzej, chciałbym, żebyś przyszedł teraz ze swoim... - dobrze, nie będę zdradzał imienia - chłopakiem na ściankę - zdradził influercer. Na to Andrzej Piaseczny jeszcze się nie zdecydował, ale kto wie, czy wkrótce to nie nastąpi.

