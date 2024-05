Kubicka dopiero co urodziła, a teraz takie nowiny. Baron nie wytrzymał

Zenek Martyniuk się nie oszczędzał. Nie do wiary, co zrobił na stadionie

Sobota 25 maja 2024 roku dla Sandry Kubickiej i Barona będzie jednym ze szczęśliwszych dni w życiu. Modelka oraz muzyk przekazali radosne nowiny. Na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Baron ogłosił to na scenie Polsat Hit Festiwal w Sopocie.

Zobacz też: Sandra Kubicka urodziła! Baron ogłosił to ze sceny

"Bardzo ważny komunikat dla mnie, mam nadzieję, że dla was również. Chciałem was wszystkich serdecznie zaprosić do powitania na świecie i zrobienia wielkiego hałasu dla naszego syna Leonarda Milwiw-Barona oraz najdzielniejszej mamy świata, Sandry Milwiw-Baron. Kocham was bardzo!" - powiedział Baron.

Widownia na te wieści zareagowała bardziej niż entuzjastycznie. W Operze Leśnej rozbrzmiały gromkie brawa oraz wiwaty na stojąco.

Zobacz też: Sandra Kubicka i Baron pokazali wnętrze nowego domu. Co za bałagan! Tego się nie spodziewaliśmy!

Baron napisał wzruszający post, który skierował do Sandry Kubickiej

26 maja to szczególny dzień dla wszystkich mam. W tym roku również dla Sandry Kubickiej, która dzień wcześniej urodziła. Baron z tej okazji w swoich mediach społecznościowych dodał wzruszający wpis, w którym postanowił podziękować swojej ukochanej.

Zobacz też: Sandra Kubicka tuż przed porodem wzięła ślub z Baronem. "W 50 rocznicę ślubu moich dziadków"

"Wonder woman. Od dziś 26 maja to twoje święto kochanie, Dzień Mamy. Najlepszej mamy, jaką nasz synek mógł sobie wymarzyć. Jest w tobie światło, dobro, miłość, odwaga, akceptacja, mądrość i empatia. Przy tobie wzrastam i staję się lepszym człowiekiem" - wyjawił muzyk.

Zobacz też: Babcia Barona walczyła o życie. Nieprzytomna trafiła do domu opieki w Skolimowie

Sandra Kubicka opowiedziała, jak dowiedziała się o ciąży

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron podobno już od jakiegoś czasu starali się o dziecko. Modelka w pewnym momencie nie miała już nadziei na to, że zostanie mamą. Kiedy postanowiła wykonać test ciążowy po raz ostatni, okazało się, że spodziewa się potomka.

"To był ten miesiąc, kiedy powiedzieliśmy wszyscy sobie, że ostatni raz próbujemy naturalnie, a jak nie, to in vitro (…). Patrzę i nic znowu. I nagle patrzę, a te kreski się zmieniają. Dostałam zawału w pracy. Zaczęłam krzyczeć i płakać. W pokoju obok była Sandra i była to pierwsza osoba, która dowiedziała się o tym, że jestem w ciąży" - wyznała w sieci Kubicka.

Zobacz naszą galerię: Baron i Sandra Kubicka są parą

Sonda Sandra Kubicka i Baron - czy lubisz tę parę? tak, bardzo im kibicuję nie, jakoś za nimi nie przepadam