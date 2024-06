Ksiądz zasłabł podczas porannej mszy. Nie udało się go uratować. Parafianie mocno poruszeni

Wioska Wakacyjna Radawa. Otwarcie słynnego kurortu już za chwilę

Podkarpacie to jeden z piękniejszych regionów Polski, który zlokalizowany jest na południu kraju. Większości osób wydaje się, że na miejscu jedyną atrakcją są wędrówki po górach. Nic bardziej mylnego, bowiem to właśnie tam lada moment otwiera się wakacyjny kurort, dzięki któremu odwiedzający będą mogli skorzystać ze słońca oraz wodnego szaleństwa.

Wioska Wakacyjna Radawa oddalona jest zaledwie 60 km od Rzeszowa, a tegoroczny sezon rozpoczyna się tam 21 czerwca. Jakie atrakcje można znaleźć na miejscu? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Podkarpacki kurort z basenami ma wiele do zaoferowania. Turyści go uwielbiają

Pozostało zaledwie kilka dni do oficjalnego otwarcia resortu w Radawie. Co jednak znajduje się na miejscu? Wioska ma do zaoferowania naprawdę wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych, więc rodziny z dziećmi będą zadowolone.

Kurort słynie głównie z podgrzewanych basenów oraz pięknych plaż ze sztucznymi palmami, które dodają wyjątkowego klimatu. Dodatkowo na miejscu znajdziemy place zabaw dla dzieci, punkty gastronomiczne oraz boiska sportowe dla osób lubiących aktywnie spędzać czas wolny.

Nowoczesny kompleks wypoczynkowy zawiera w sobie wszystko, czego można oczekiwać od wymarzonego wyjazdu wypoczynkowego! Strefa Basenowa z podgrzewaną wodą dostosowana zarówno do potrzeb dzieci, jak i dorosłych. Strefa Gastronomiczna, która zaspokoi głód i apetyt smacznymi daniami. Strefa Placu zabaw będąca prawdziwym rajem dla maluchów oraz wiele innych, dodatkowych atrakcji - czytamy na oficjalnej stronie wioska-wakacyjna.pl.

Jak jednak przedstawiają się ceny za skorzystanie z atrakcji? Bilet do strefy basenowej kosztuje zaledwie 55 zł, przy czym goście kurortu mają zapewniony bezpłatny wstęp.