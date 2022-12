Stalińska wygryzła Rodowicz. Maryla POLEGŁA na castingu i straciła rolę życia?

Tomek K. z "Rolnik szuka żony" planuje oświadczyć się Kasi?! Gdy zobaczyliśmy to zdjęcie, opadły nam szczęki!

Po zakończeniu serialu "Rodzina zastępcza" Maryla Rodowicz skupiła się na zawodzie, za który kocha ją cała Polska. Jak sama mówi, nie wróciła na ekran, bo nikt o to nie zabiegał.

Maryla Rodowicz w filmie "Kogel Mogel"

– Nie było propozycji – wyznała piosenkarka w rozmowie z Pomponikiem. Okazja pojawiła się, kiedy kręcono ostatnią część „Kogla Mogla”, kontynuację kultowej komedii z końca lat 80. Nie wszystko poszło jednak po myśli gwiazdy…

– Miałam zdjęcia próbne i poległam. Byłam nieprzygotowana, nie wiem, może to nie był mój dzień. Byłam słaba, nie przeszłam tego testu – dodała.

Jak dowiedział się „Super Express”, Rodowicz była przymierzana do roli teściowej Piotrusia (Maciej Zakościelny, 42 l.) – ekscentrycznej starszej pani, która wróciła z USA do Polski, by wziąć ślub z mężczyzną poznanym przez internet. Ostatecznie rolę Honoraty otrzymała Dorota Stalińska. Jej duet z filmową córką graną przez Katarzynę Skrzynecką uważany jest za jeden z najmocniejszych punktów filmu. Szkoda, że nie przekonamy się, jak w tej roli wypadłaby Maryla…