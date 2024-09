Agnieszka Fitkau-Perepeczko żyje jak królowa w Sopocie. Najpierw kawka na mieście, potem "napój" z marketu

No i nastał koniec wycieczki... Pięknie było... (...) znowu byłam małą dziewczynką w rodzinnym Milanówku której wszyscy dogadzają od rana do wieczora... co budziło czasem zrozumiałą zazdrość koleżanek i dalszej rodziny... U Bogusi jadłam ulubione przysmaki popijałam kakao z pianką jak kiedyś w dzieciństwie... wyciągałam ze słoja smakowite dzwonka śledzi i pałaszowalam bez ograniczeń... Pilnowana... piłam grzecznie

o poranku kolagen z witaminami... który czyni cuda o galaretce aloesowej na ciało nie wspominając...Taki czas...to kapitał na następne lata zdrowia i dodatkowe siły do dalszych pomysłów... których jak wiadomo mi nie brakuje... Wam Drodzy Państwo... wielkie dzięki za tysiące polubień... wzruszające komentarze...I za... za obronę przed hejterami... którzy wciąż i nadal atakują... co bywa dość zabawne... śmieszne ale jednocześnie dość smutne... Bronicie mnie nieustannie, co daje poczucie, że nie jestem sama w kraju praojcow...