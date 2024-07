Anita Sokołowska wróciła na plan Przyjaciółek! Co to za cud, skoro jej bohaterka nie żyje?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko wiele lat temu ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Po studiach poleciała do Londynu, a następnie do Australii. Po kilkunastu latach aktorka zdecydowała się na powrót do Polski. Dostała angaż w serialu "M jak miłość", gdzie wcielała się w postać bardzo charakterystycznej Simony. Agnieszka niestety doznała wielkiej tragedii. Niespodziewanie zmarł jej ukochany mąż Marek Perepeczko. Po tym wydarzeniu zdecydowała się na powrót do Australii. W mediach społecznościowych gwiazda pokazuje jednak, co się u niej dzieje. Niedawno zaprezentowała to jak wygląda, zdradziła też przepis na zachowanie młodego wyglądu na lata.

Zobacz też: Agnieszka Perepeczko odwiedziła grób męża 18 lat po jego śmierci. Widok mogiły potwornie smuci

Agnieszka Fitkau-Perepeczko zdradziła swój sekret urody

Agnieszka Fitkau-Perepeczko wdała się niedawno w wymianę komentarzy na temat swojego wyglądu oraz tego, jak żyje. Jeden z internautów napisał, że prowadzi ona "hulaszczy tryb życia". Te słowa wyraźnie oburzyły gwiazdę. Na jej odpowiedź nie trzeba było zbyt długo czekać.

"Jedzenie dobre zdrowe pożywne...to jest właściwy tryb życia... Tak myślę...nie jadam cukru żelków gówien płateczków kuleczek itd. ...nigdy..." - napisała poirytowana Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

Zobacz też: Od Agnieszki Fitkau-Perepeczko ŚMIERDZIAŁO! Gwiazdor "M jak miłość" nie miał dla niej litości!

Inna osoba zauważyła, że takie jedzenie może powodować tycie: "Ale ja tyle nie zjem, muszę uważać na tusze. Pozdrawiam serdecznie moją cichą sympatię już od lat".

W tej kwestii Agnieszka również się wypowiedziała. Według niej dieta keto jest bardzo zdrowa.

"Nie tyjemy na keto, tylko zdrowiejemy..." - napisała w sieci Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

Na koniec konwersacji z fanami aktorka dodała, że nie "nie pije drinków, bo rozrzedzają soki żołądka, a także przywalają cukru...".

Zobacz też: Ona naprawdę ma 81 lat?! Agnieszka Fitkau-Perepeczko zachwyca na ulicach stolicy. Tylko spójrzcie na jej auto

Zobacz naszą galerię:Agnieszka Fitkau-Perepeczko zdradziła sekret urody

Sonda Lubisz serial "M jak Miłość'? Tak Nie Nigdy nie oglądałem/am