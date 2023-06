Ona naprawdę ma 81 lat?! Agnieszka Fitkau-Perepeczko zachwyca na ulicach stolicy. Tylko spójrzcie na jej auto

81-letnia Agnieszka Fitkau-Perepeczko zachwyca na ulicach stolicy. Tylko spójrzcie na jej auto

Agnieszka Fitkau-Perepeczko od wielu lat nie pojawia się na ekranie, przez co ma więcej czasu na codzienne przyjemności. W ostatni weekend wybrała się do jednej z najmodniejszych knajpek na placu Zbawiciela w Warszawie. Pod lokal podjechała ponad 20-letnią Hondą, która przykuwała wzrok przechodniów. Kiedy z niej wysiadła, cała uwaga skupiła się już tylko na niej. Czarna sukienka, idealny makijaż, oryginalne nakrycie głowy i zielona torebka - aktorka wprost zachwycała.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko lubi prowokować

Jak sama mówi, lubi prowokować, bo to sprawia, że człowiek jest wyjątkowy. - Czasem prowokuję swoją postawą, swoimi książkami czy wypowiedziami, bo wszystko, co mdłe i nie ma żaru, jest moim wrogiem. Każda chwila powinna mieć albo jakiś cel, albo emocje, albo coś komuś dajemy, drugiemu człowiekowi, jakąś poradę czy wysłuchujemy tego drugiego człowieka i to powinno być takie wartościowe. A jeżeli jest takie mówienie o niczym, a jeszcze zakłamanie, udawanie, to sobie myślę: co ja tu robię? - powiedziała.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia aktorki.

