Dramat Agnieszki Perepeczko. Szok, co hejterka dolała jej do mleka! Poważne konsekwencje

Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma już 82 lata, ale w duchu wciąż pozostaje młodą, zabawną i sympatyczną aktorką, którą wszyscy lubimy. Kobieta w mediach społecznościowych wciąż utrzymuje kontakt z fanami, którzy z wypiekami na twarzach śledzą jej przeróżne historie, którymi się dzieli. Od porad dotyczących urody, bo Perepeczko wygląda świetnie mimo upływających lat, przez żarty i humorystyczne opowiastki, aż po nieco bardziej dramatyczne historie. Tym razem padło na coś pomiędzy tymi dwoma ostatnimi. Agnieszka Fitkau-Perepeczko wyznała bowiem, że jest przyzwyczajona do hejtu od małego, ponieważ ten dotknął ją już w najmłodszych latach. - W przedszkolu jedna narobiła mi do mleka - ujawniła z rozbrajającą szczerością, czym rozbawiła fanów do łez. Ale konsekwencje, jak na dziecko przystało, były poważne. Szczegóły poniżej.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko przestała chodzić do przedszkola. "Bawiłam gości tą opowieścią"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko musiała sprostać konsekwencjom tego nietypowego zdarzenia, choć z perspektywy dziecka taki obrót wydarzeń mógł być raczej nagrodą, niż karą. Okazuje się bowiem, że aktorka przestała całkowicie chodzić do przedszkola, bo taką decyzję po tym incydencie podjęli jej opiekunowie.

- Było świetnie, bo rodzice zdecydowali, że więcej żadnego przedszkola. A ja bawiłam tą opowieścią gości przez okrągły rok - oznajmiła Agnieszka Fitkau-Perepeczko w mediach społecznościowych. Potem dodała, co myśli o hejtach. - Nawet czasem mnie to rozśmiesza, bo czytam publicznie na spotkaniach - stwierdziła.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko po raz kolejny udowadnia, że ma do siebie niesamowity dystans. "Prawie umarłem ze śmiechu", "chcę poznać szczegóły", "uwielbiam panią" - czytamy w licznych wpisach internautów, którzy najwyraźniej uważają podobnie. A nam pozostaje czekać na kolejne historie, opowiadane przez aktorkę w najdrobniejszych szczegółach.

