Ciekawostki

Dziś nie ma już mowy o takich scenach. W starych serialach było ich mnóstwo! Najwięcej w "13 posterunku"

Nie ma co ukrywać, że współczesne seriale coraz rzadziej sięgają po odważny i groteskowy humor, natomiast w latach 90. w wielu polskich produkcjach scen tego typu było od groma. Choć dziś nie miałyby one racji bytu, to warto wrócić do nich wspomnieniami.