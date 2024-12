Spis treści

"Ojciec Mateusz" hitem TVP

"Ojciec Mateusz" to kultowy polski serial kryminalny emitowany od 11 listopada 2008 na antenie TVP1. Produkcja, którą pokochało tak wielu widzów, jest oparta na włoskim formacie "Don Matteo". Przygody księdza, który pomaga lokalnym policjantom rozwiązywać kryminalne zagadki, są wciągające do tego stopnia, że telewizyjny hit emitowany jest już 16 lat!

Fani serialu uwielbiają śledzić losy bohaterów, a w szczególności poczynania ks. Mateusza, którego rolę odgrywa znany aktor Artur Żmijewski. W pamięci widzów zapisują się oczywiście nie tylko bohaterowie, ale również inne elementy serialu, w tym m.in. budynki oraz same okolice, w tym przypadku mówimy głównie o Sandomierzu. Czy jednak wszystkie sceny kręcone są w tym mieście? Ku zdziwieniu wielu, okazuje się, że nie!

Gdzie kręcony jest "Ojciec Mateusz"? Nie tylko Sandomierz!

Sandomierz to miasteczko w województwie świętokrzyskim, które stało się bardzo popularną turystyczną destynacją od czasu, kiedy w telewizji zadebiutował "Ojciec Mateusz". W czołówce pojawiają się kadry z Sandomierza, a w samym serialu co rusz można zauważyć różne sceny z miasta. Wielu widzów sądzi więc, że to właśnie tam nagrywana jest produkcja od A do Z i udaje się do miejscowości, by na własne oczy zobaczyć m.in. kultową plebanię z serialu czy pałac biskupa. Okazuje się jednak, że żadne z tych miejsc nie znajduje się w Sandomierzu, bowiem w mieście kręcone są tylko ujęcia plenerowe, a w zasadzie ich część. Gdzie więc zlokalizowana jest plebania oraz wspomniany wcześniej pałac biskupa?

Mamy dobre wieści dla fanów z województwa mazowieckiego, bowiem to w tym regionie nagrywanych jest większość scen do serialu. Plebania znajduje się w Warszawie, a dokładnie w stołecznym Wawrze, na osiedlu Radość. Gabinet biskupa natomiast zlokalizowany jest w Pałacu w Jabłonnie, który oddalony jest zaledwie 20 km od stolicy.

