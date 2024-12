Spis treści

Zagrała w "Koglu-moglu" i zniknęła z ekranów

"Kogel-mogel" to polski film komediowy z 1988 roku w reżyserii Romana Załuskiego, który skradł serca wielu widzów. Historia Kasi Solskiej, która z małej wsi wyjechała do wielkiego miasta wpadła w gusta oglądających i - co ciekawe - część z nich nawet się z nią utożsamiała. W produkcji nie tylko ona jednak zapisała się w pamięci widowni. Spora część fanów do dziś zastanawia się co słychać u koleżanki Kasi Solskiej, czyli u Joanny Kreft-Baki. Aktorka świetnie odegrała swoją rolę, lecz nagle zniknęła z ekranów. Dlaczego?

Koleżance Kasi Solskiej wróżono wybitną karierę

Joanna Kreft-Baka ma na swoim koncie role w popularnych filmach i serialach. Aktorka może pochwalić się również nie lada wykształceniem, bowiem ukończyła studia na krakowskiej PWST i jeszcze przed odebraniem dyplomu debiutowała na scenie Teatru Polskiego rolą Krysi w "Historii" Witolda Gombrowicza. Zagrała także w filmie "Bez grzechu", "Kocham kino" czy oczywiście w słynnym "Koglu-moglu".

Widzowie widzieli ogromny potencjał u Joanny, podobnie jak inne osoby z branży filmowej, lecz kobieta postanowiła iść w stronę teatru - występowała m.in. na deskach teatru w Gdyni czy w Jeleniej Górze. Z czasem została także mamą, tym samym poświęciła sporo czasu tej roli i - jak się okazuje - wcale nie żałuje, iż podjęła takie kroki w życiu. Niejednokrotnie wspominała, że nie chciałaby być gwiazdą tak jak np. jej mąż Mirosław Baka, który jest dobrze znanym aktorem filmowym.