Fani są w szoku po występie Stinga! 74-latek wyglądał jak młodzieniaszek. I jaka klasa! Polską gwiazdę obdarował różą!

W sylwestra 2025 Telewizja Polska zaprosiła Stinga. Jego udział w Sylwestrze z Dwójką wywołał ogromny wybuch emocji, zarówno pod sceną, jak i przed telewizorami. Gwiazdor zaśpiewał swoje spokojne, nastrojowe przeboje i dosłownie zaczarował Polskę! A do tego wyglądał, jak "milion dolarów" i pokazał wielką klasę! . Jedni mówią o „największej petardzie TVP od lat”, inni wątpią, czy legenda The Police rozkręci imprezę lepiej niż konkurencja. Jedno jest pewne: tak głośnego sylwestrowego ogłoszenia nie było dawno.

Sting zachwycił w Sylwestra z Dwójką 2025

Występ Stinga podczas Sylwestra z Dwójką otworzył blok największych imprezy. Na Instagramie TVP posypały się komentarze pełne zachwytu, zarówno w momentach występu Stinga, jak i w Nowy Rok. Nic dziwnego, spokojny, nastrojowy występ wprawił wszystkich w zadumę, refleksję i masę czułości. Fani pod sceną przytulali się, widać było też łzy w oczach.

74-letni Sting pokazał wielką klasę. Na scenie był sam, bez tancerzy i fajerwerków, królem był on, jego głos i największe hity. Sting rozpoczął koncert od kultowego "Shape of My Heart", a dalej było jeszcze lepiej. Uwagę wszystkich przykuł nie tylko bezbłędny występ gwiazdora, ale i jego wygląd. 74-latek wyglądał tak, jakby dopiero rozpoczynał karierę! Na scenę wskoczył wyprostowany, jak struna, a w jego ruchach widać było luz i brak wysiłku. Ubrany był w czerń od stóp do głów. Całość stylizacji uzupełniał zawadiacki kaszkiet z daszkiem. Nic dziwnego, że fani wpadli w zachwyt! Na oficjalnym profilu TVP na Instagramie nie milkną głosy zachwytu. Zobacz też: 74-letni Sting nie pojawił się na próbie do "Sylwestra z Dwójką". Co się stało? Organizatorzy zabrali głos

"Najlepszy był Sting"

Rewelacyjny Sylwester. Dynamicznie bez reklam,gadania i mega wokaliści. No i Sting wisnienka na torcie❤️ Świetny koncert Dwójka w tym roku zmiotła konkurencję I chyba najdłużej było że wszystkich bo do prawie 1;30 Najlepszy był Sting, Albano z Rominą Power,Kombii,Justyna Steczkowska Takiego SYLWESTRA jeszcze nie było 🔥Publiczność wspaniała a ja jako widz oglądałam to z ciekawością i bawiąc się przy tym doskonałym sylwestrowym koncercie ❤️ Wspaniały sylwester praktycznie was oglądałem Sting wspanialy❤️

Róża od Stinga

W Nowy Rok 2026 okazało się, że Sting oprócz sceny, zaczarował także polską wokalistkę, która występowała tuż po nim. Chodzi o Blankę, która opowiedziałą o wszystkim na swoim profilu na Instagramie.

Sting wchodzi ze sceny, w momencie, w którym ja wchodzę. I widzę go, jak idzie taki poważny, spokojny przed siebie, parę osób obok niego. I w tym momencie on staje, patrzy mi się w oczy i daje mi różę!

