Gwiazdy na Super Bowl 2026: Seksowna Cardi B i opalony Kevin Costner. Wiedzieliście, że słucha Bad Bunny?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-08 20:52

Występ muzyczny podczas Super Bowl, finału amerykańskich rozgrywek National Football League, to niemal muzyczne wydarzenie roku. Już od wielu lat futbol amerykański schodzi trochę na drugi plan w cieniu gwiazd, które występują na "half time", czyli w przerwie reklamowej w połowie meczu. Śpiewały już Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Shakira z Jennifer Lopez, a w tym roku, w cieniu kontrowersji, zaśpiewa Bad Bunny.

Super Bowl 2026: Te gwiazdy bawiły się na imprezie

Super Bowl 2026 co roku budzi emocje, ale w tym roku to prawdziwy huragan. Wszystko za sprawą występującego na halftime zdobywcy Grammy. Bad Bunny, choć jest zdeklarowanym katolikiem i pochodzi z Portoryko, które jest częścią Stanów Zjednoczonych i ma amerykańskie obywatelstwo, rozwścieczył ruch MAGA, bo śpiewa po hiszpańsku.

Zobacz również: Kiedy Super Bowl 2026? Gdzie oglądać? O której godzinie transmisja TV?

Donald Trump i jego poplecznicy dostali zbiorowej histerii wiedząc, że 31-letni Benito Antonio Martínez Ocasio wystąpi na święcie futbolu w całości po hiszpańsku. On sam odpowiada hejterem wprost - "angielski nie jest moim pierwszym językiem, ale nie jest też pierwszym językiem Ameryki".

Portorykański raper i wokalista Bad Bunny urodził się w 1994 r. w Vega Baja na Portoryko i od początku podkreślał swoje korzenie w swojej muzyce. Mimo że nie uległ podszeptom i nie przeszedł na angielski, stał się mega gwiazdą popkultury i ikoną walki o sprawiedliwość społeczną.

Zobacz również: Bad Bunny nie jest pierwszą gwiazdą latino na Super Bowl. Pamiętacie legendarny występ Shakiry i Jennifer Lopez?

Gwiazdy wspierają Bad Bunny'ego przed Halftime

"Walka" o artystę, który de facto będzie śpiewał przez 15 minut w czasie reklam między sportowymi emocjami, przybrała tak poważną i jednocześnie niedorzeczną skalę, że na ostatnim rozdaniu nagród Bad Bunny musiał siedzieć sam przy stoliku, w kamizelce kuloodpornej pod garniturem, bo dostaje tysiące gróźb i zapowiedzi zamachów na jego życie.

Od początku wspierają go liczne gwiazdy - wśród nich choćby Cardi B, z którą nagrał kiedyś duet. Co ciekawe - na imprezie przed Halftime Show w Levi’s Stadium w Kalifornii, pojawił się tłum gwiazd, w tym tych... o konserwatywnych poglądach. Jake Paul czy Kevin Costner słyną raczej z prawicowych poglądów, ale najwyraźniej nawet dla nich szaleństwo rozpętane przez MAGA to przesada. Zobaczcie w galerii, kto przybył wspierać Benito. 

Zobacz również: Bad Bunny szokuje! Zagra na Super Bowl i… nie dostanie ani grosza!

Super Bowll 2026: Gwiazdy na imprezie - Ciara, Cardi B, John Bon Jovi, Kevin Costner
Galeria zdjęć 33
Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BON JOVI
Bad Bunny
SUPER BOWL
Cardi B
KEVIN COSTNER
CIARA