Gwiazdy na Super Bowl 2026: Seksowna Cardi B i opalony Kevin Costner. Wiedzieliście, że słucha Bad Bunny?

Super Bowl 2026: Te gwiazdy bawiły się na imprezie

Super Bowl 2026 co roku budzi emocje, ale w tym roku to prawdziwy huragan. Wszystko za sprawą występującego na halftime zdobywcy Grammy. Bad Bunny, choć jest zdeklarowanym katolikiem i pochodzi z Portoryko, które jest częścią Stanów Zjednoczonych i ma amerykańskie obywatelstwo, rozwścieczył ruch MAGA, bo śpiewa po hiszpańsku.

Zobacz również: Kiedy Super Bowl 2026? Gdzie oglądać? O której godzinie transmisja TV?

Donald Trump i jego poplecznicy dostali zbiorowej histerii wiedząc, że 31-letni Benito Antonio Martínez Ocasio wystąpi na święcie futbolu w całości po hiszpańsku. On sam odpowiada hejterem wprost - "angielski nie jest moim pierwszym językiem, ale nie jest też pierwszym językiem Ameryki".

Portorykański raper i wokalista Bad Bunny urodził się w 1994 r. w Vega Baja na Portoryko i od początku podkreślał swoje korzenie w swojej muzyce. Mimo że nie uległ podszeptom i nie przeszedł na angielski, stał się mega gwiazdą popkultury i ikoną walki o sprawiedliwość społeczną.

Zobacz również: Bad Bunny nie jest pierwszą gwiazdą latino na Super Bowl. Pamiętacie legendarny występ Shakiry i Jennifer Lopez?

Gwiazdy wspierają Bad Bunny'ego przed Halftime

"Walka" o artystę, który de facto będzie śpiewał przez 15 minut w czasie reklam między sportowymi emocjami, przybrała tak poważną i jednocześnie niedorzeczną skalę, że na ostatnim rozdaniu nagród Bad Bunny musiał siedzieć sam przy stoliku, w kamizelce kuloodpornej pod garniturem, bo dostaje tysiące gróźb i zapowiedzi zamachów na jego życie.

Od początku wspierają go liczne gwiazdy - wśród nich choćby Cardi B, z którą nagrał kiedyś duet. Co ciekawe - na imprezie przed Halftime Show w Levi’s Stadium w Kalifornii, pojawił się tłum gwiazd, w tym tych... o konserwatywnych poglądach. Jake Paul czy Kevin Costner słyną raczej z prawicowych poglądów, ale najwyraźniej nawet dla nich szaleństwo rozpętane przez MAGA to przesada. Zobaczcie w galerii, kto przybył wspierać Benito.

Zobacz również: Bad Bunny szokuje! Zagra na Super Bowl i… nie dostanie ani grosza!

33