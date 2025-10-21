Bus uderzył w auta amerykańskich żołnierzy! Groźny wypadek na A2

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-21 8:19

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór (20 października) na autostradzie A2 w miejscowości Wysoczka (powiat poznański). Bus uderzył w stojący na poboczu pojazd wojsk amerykańskich, co doprowadziło do zderzenia z kolejnymi trzema autami z kolumny. W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, w tym czterech amerykańskich żołnierzy.

Autor: KW PSP Poznań / Materiały prasowe
  • Na autostradzie A2 pod Poznaniem doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i kolumny wojsk amerykańskich.
  • W zdarzeniu ucierpiało czterech amerykańskich żołnierzy oraz kierowca busa, którzy trafili do szpitala.
  • Co doprowadziło do zderzenia busa ze stojącym pojazdem wojskowym i jaki jest stan poszkodowanych?

W poniedziałek, 20 października o godz. 19:01, na autostradzie A2 w miejscowości Wysoczka (powiat poznański, kierunek na Warszawę) doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i kolumny pojazdów wojskowych należących do armii Stanów Zjednoczonych.

Jak przekazały służby, kierujący busem uderzył w stojący na poboczu pojazd wojsk amerykańskich, a siła zderzenia była na tyle duża, że uderzony samochód przemieścił się i uszkodził kolejne trzy pojazdy wojskowe.

Poszkodowanych zostało czterech żołnierzy amerykańskich oraz kierowca busa. Żołnierzy przetransportowano do szpitala. Na miejsce zdarzenia przybył również Oficer Operacyjny Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu – przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Na miejscu wypadku błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Akcję prowadziło osiem zastępów straży pożarnej, a także zespoły ratownictwa medycznego i policja. Droga w kierunku Warszawy została częściowo zablokowana, a ruch odbywał się tylko lewym pasem.

Kolumna wojsk amerykańskich zatrzymała się na autostradzie po zderzeniu, a służby przez długi czas prowadziły działania ratunkowe i zabezpieczające miejsce wypadku. Okoliczności zdarzenia są obecnie badane przez policję, która ustala, dlaczego bus uderzył w wojskowy pojazd i czy kierowca mógł nie zauważyć stojącej kolumny.

Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia poszkodowanych żołnierzy ani kierowcy busa. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające.

