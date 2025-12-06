Góra kwiatów na grobie Mariusza i Krzysztofa, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca

W sobotę (29 listopada) w miejscowości Cierpisz koło Rzeszowa doszło do katastrofy śmigłowca. Zginęli dwaj bracia z powiatu przeworskiego: 41-letni Mariusz i 44-letni Krzysztof. Pogrzeb braci Supersonów odbył się w piątek (5 grudnia) w Przeworsku. W ostatniej drodze towarzyszyła im rodzina i przyjaciele. W Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego zebrało się wielu ludzi, aby pożegnać znanych przedsiębiorców. - To strata nie tylko dla najbliższych, ale także dla naszego przeworskiego środowiska. Ich praca jest jak w amerykańskich filmach, zaczęli swoją pasję, swoją pracę od garażu, chociaż był bardzo mały - mówił ksiądz. Widok grobu zasypanego kwiatami kruszy nawet najtwardsze serca.

Co wiadomo o katastrofie? Śmigłowiec wystartował z Krosna, zatrzymując się na krótko w Zagorzycach, po czym leciał w stronę Przeworska. W okolicach Malawy niespodziewanie zszedł z kursu na północ, lecąc lekkim łukiem i stopniowo tracąc wysokość. Maszyna zaczęła zahaczać o wierzchołki drzew, a następnie, wciąż obniżając lot, około godziny 15:35 rozbiła się w lesie. Dokładne okoliczności wypadku są wyjaśniane.

