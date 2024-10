Czego nie wypada nosić po 50.? Jak być piękną po 50.? Jak się ubierać po 50 roku życia, by jesienią wyglądać pięknie i młodo? Takie pytania zadaje sobie wiele kobiet, zaraz po tym, gdy przekroczą pewien wiek. Jednak warto sobie powiedzieć, że dojrzałość to nie starość. Choć wiele ubrań, które noszą nastolatki, nie pasuje już do naszej sylwetki, to nie znaczy, że mamy założyć na siebie rzeczy, które kojarzą się z babcią grzejąca plecy przy piecu kaflowym.

Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50. Stylizacje dla dojrzałych kobiet na jesień 2024

Podczas gdy pokolenie Z jesienią zakłada klapki, skarpety, szerokie spodnie, topy odsłaniające brzuch i grube wełniane czapki, Ty postaw na kolor i klasykę. Jesień 2024 to wielki powrót zieleni. Nie znaczy to jednak, że masz nosić na sobie ubrania tylko tej barwy. Wciąż modne są szarości, czerń, biel i bordo, a także wszystkie kolory, które lubisz i wyglądasz w nich dobrze. Ważne są także tkaniny: gruba mięsista wełna swetra, dobrej jakości bawełna koszuli, zwiewna plisowana spódnica, lub ciężka i długa z jeansu, tweedowe wełniane marynarki. Wracają też obszerne szale, które otulą ciepłem i dodadzą elegancji całej stylizacji. Nie zapominaj także o dodatkach – kapelusz, duże kolczyki, wisiory i pierścienie mogą dodać elegancji oraz charakteru całej stylizacji. Ponadto w Twojej szafie o każdej porze roku nie powinno brakować białej koszuli, klasycznych jeansów i szerokich spodni. Spodnie z obszernymi nogawkami to prawdziwy dar dla kobiet po 50., ponieważ są korzystne dla szerszej talii i bioder. Oprócz tego, że równoważą sylwetkę, te spodnie są dostępne w materiałach odpowiednich na każdą pogodę. Jesienią sprawdzi się także kurtka ramoneska. Istnieją nieskończone sposoby na jej noszenie. Jeśli stawiasz na klasykę, wybierz klasyczną czarną i zestaw ją ze swetrem, jeansami lub wełnianymi chinosami oraz mokasynami. Jeśli jesteś bardziej romantyczna, wypróbuj kurtkę w zestawieniu ze zwiewną sukience z kwiatowym nadrukiem i butami do kolan, lub też plisowaną spódnicą. Warto także pamiętać, że po 50. roku życia nasze ciało się zmienia, dlatego warto zakryć, to co sprawia, że czujemy się niekomfortowo i podkreślić atuty. Jeśli na naszym ciele pojawiają się fałdki, zrezygnujmy z obcisłych bluzek, które je uwydatniają. Jednak nie warto popadać w skrajności – koszula za duża o trzy rozmiary też nie będzie prezentowała się najlepiej. W galerii na początku tekstu znajdziesz przykładowe jesienne stylizacje.

