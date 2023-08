Jak się ubierać po 50-tce, żeby wyglądać młodo i elegancko? Oto zasady francuskiego stylu dla kobiet, które wiedzą czego chcą

Możesz wyglądać elegancko i młodo bez względu na to ile masz lat. Przykład warto wziąć z Francuzek, które słyną ze stylu i inspirują miliony kobiet na świecie. Sukces tkwi w prostocie i małym szaleństwie. Jak ubierać się po 50. żeby zawsze wyglądać szykownie i nie tracić dobrego stylu? Oto zasady, które stosują Francuzki.

Jak ubierać się po 50-tce, by wyglądać elegancko i młodo? Kieruj się zasadami Francuzek i dołącz do klubu fantastycznych pięćdziesiątek

Klub fantastycznych pięćdziesiątek jest zawsze otwarty i przyjmuje wszystkie panie, które dbają o zdrowie i dzięki prostemu stylowi zawsze wyglądają obłędnie. W końcu, aby mieć świetny styl nie trzeba wiele. Warto zainspirować się Francuzkami, które doskonale widzą jak świetnie wyglądać, bez względu na wiek. Zacznijmy od spódnic i sukienek. 30. i 40. latki wiosną i latem noszą krótki kardigan i mini spódniczkę. I mimo że kobiety po 50. roku życia wciąż mają świetną figurę i zgrabne nogi, to Francuzki w tym wieku doskonale wiedzą, że spódniczka mini prawdopodobnie nie jest dla niej odpowiednią częścią garderoby. Jednak nie oznacza to, że już do końca życia nosi spódnice do kostek. Chociaż taka z pewnością może być eleganckim elementem garderoby, to po pięćdziesiątce warto sięgnąć po fasony do kolan lub midi. Ołówkowe spódnice z gładkiego materiału warto połączyć z rajstopami. Pończochy to dla Francuzek ważny element garderoby. Nigdy nie noszą typowych kryjących lub cielisty rajstop. Warto postawić na strukturę lub delikatny wzór, który może dodać elegancji całej stylizacji. Nie zapominaj też, że dojrzałość się nie oznacza chowania się pod grubymi warstwami. Nadal warto pokazywać swoją figurę. Jeśli masz wąską talię, noś dopasowane sukienki i wyraziste paski, aby podkreślić swoją sylwetkę. Jeśli masz zabójcze nogi, noś ołówkową spódnicę. Nie zapominaj też o kolorach. Stylowa Francuzka po 50. nie zwraca uwagi na to, co jest modne, a zamiast tego skupia się na noszeniu rzeczy i kolorów, które kocha. Dlatego śmiało możesz połączyć np. czerń i granat. Ponadto w szafie typowej Francuzki po 50. roku życia zawsze jest kilka klasycznych koszul, białe trampki i eleganckie kozaki. Czego jeszcze nie może zabraknąć? Sprawdź w galerii.

ZOBACZ TEŻ: Obłędna metamorfoza kobiety po 50-tce. Piękna fryzura odjęła jej 10 lat

Sonda Podoba Ci się francuski styl ubierania się? Tak. Klasyka zawsze się obroni Nie. Zbyt nudny