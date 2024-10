Mieszam to ze sobą i nakładam na czoło. Lwia zmarszczka znika, a skóra odzyskuje elastyczność. Sposób na zmarszczki, który sprawi, że zaoszczędzisz na botoksie

Fryzura, którą w latach 80-tych chciała mieć każda kobieta wraca do mody. To proste cięcie, które odejmuje lat i dodaje blasku. Modna fryzura dla kobiet

Czym jest i dlaczego powstaje lwia zmarszczka?

Zmarszczki to jedne z efektów starzenia się skóry. W wyniku utraty jędrności na skórze pojawiają się bruzdy. Wpływ na pojawianie się zmarszczek ma bardzo wiele rzeczy. Część z nich jest niezależna od nas i odpowiadają za nie geny. Warto jednak wiedzieć, że za wiele procesów wpływających na zmarszczki odpowiadamy samy. Promienie słoneczne wpływają na procesy starzenia się skóry nawet w 80 proc. Stosowanie kremów z SPF uchroni nas przed zmarszczkami oraz utratą jędrności skóry. Kolejnym ważnym elementem jest picie wody. Nawodniona skóra jest bardziej elastyczna oraz napięta, co wpływa na procesy pojawiania się zmarszczek. Inne aspekty wpływające na zmarszczki to oczywiście mimika twarzy, brak dobrzej dobranej pielęgnacji oraz szeroko rozumiany styl życia. Lwia zmarszczka to poprzeczna linia na czole pojawiająca się pomiędzy brwiami. Na jej powstawanie najbardziej narażone są osoby często marszczące czoło. Lwia zmarszczka pojawia się najczęściej w okoli 40-tego roku życia.

Mieszam ze sobą te 2 składniki i aplikuje na czoło. Lwia zmarszczka znika w 15 minut

Domowe maseczki to świetnie uzupełnienie profesjonalnej pielęgnacji. Warto podkreślić, że nigdy nie zastąpią one dobrego kremu nawilżającego czy ujędrniających masaży twarzy. Mogą jednak skutecznie poprawić elastyczność skóry. Na lwią zmarszczkę świetnie sprawdzi się domowa maseczka z miodu oraz mleczka kokosowego. Wymieszaj 3 łyżki miodu (najlepiej akacjowego) z 3 łyżkami mleczka kokosowego. Tak przygotowaną mieszanką nałóż na skórę na około 15 minut. Po tym czasie wszystko dokładnie zmyj letnią wodą i zaaplikuj ulubiony krem.

Właściwości miodu znane są od tysięcy lat. To świetny produkt, który często wykorzystywany jest w kosmetologii. Miód ma działanie kojące i otulające. Poprawia jędrność skóry oraz jej elastyczność. Jest również naturalnym humektantem i pomaga zatrzymać wilgoć w skórze. Enzymy zawarte w miodzie delikatnie złuszczają martwy naskórek. Mleczko kokosowe zawiera składniki opóźniające procesy starzenia się skóry. Wzmacnia jędrność cery i niweluje przebarwienie posłoneczne. Podobnie jak miód usuwa martwe komórki i sprzyja regeneracji.

