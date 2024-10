Wzmocnienie bariery hydrolipidowej skóry – nr 1 jesiennej pielęgnacji

Top 3 zapachy na jesień w Sephorze. Te perfumy to coś więcej niż dodatek! To uwodzicielskie nuty, które zniewolą Twoje zmysły

Kondycja naszej skóry w dużej mierze zależy od prawidłowego funkcjonowania bariery hydro-lipidowej naskórka. To ona strzeże skórę przed zanieczyszczeniami, mikrobami oraz szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a dodatkowo chroni skórę przed nadmierną utratą wody, pomaga utrzymać naturalne pH oraz równowagę mikrobiomu. Prawidłowe funkcjonowanie BHL może ulec zaburzeniu pod wpływem różnych czynników – zarówno wewnętrznych, takich jak infekcje, kuracje lekami farmakologicznymi, niewłaściwa dieta, odwodnienie organizmu, zmęczenie i stres, jak i zewnętrznych - ekspozycja na słońce i inne czynniki klimatyczne, zanieczyszczenia i smog, niewłaściwa pielęgnacja, np. inwazyjne peelingi czy niektóre zabiegu medycyny estetycznej.

Zaburzona bariera hydrolipidowa skóry – konsekwencje

Kiedy naturalny płaszcz ochronny naskórka ulega naruszeniu skóra traci swoją zdolność do ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia. Efekt?

suchość i nieprzyjemne uczucie szorstkości,

zwiększona podatność na alergie – uszkodzona bariera hydrolipidowa to otwarte drzwi dla alergenów,

zaczerwienienia i podrażniania,

problemy skórne – brak właściwej ochrony ułatwia przedostawanie się w głąb skóry bakterii, co może prowadzić do pojawienia się wyprysków i nasilenia trądziku,

znaki przedwczesnego starzenia się - utrata jędrności i sprężystości skóry.

Płaszcz ochronny naskórka – jak go odbudować?

Odbudowa warstwy hydrolipidowej wymaga czasu, uważności i systematyczności. Bardzo istotna jest pielęgnacja odpowiednimi kosmetykami - niezbędne są składniki aktywnie stymulujące odbudowę bariery i regulujące gospodarkę wodnotłuszczową skóry. Przede wszystkim musisz dostarczyć skórze substancji, które naturalnie tworzą barierę hydrolipidową. Jeśli chcesz wzmocnić ochronny płaszcz skóry w składach szukaj: ceramidów, cholersterolu, kwasów tłuszczowych, kwasu hialuronowego oraz naturalnego czynnika nawilżającego (NMF).

O czym jeszcze warto pamiętać odbudowując barierę hydrolipidową naskórka?

Demakijaż i oczyszczanie – wybieraj delikatne kosmetyki, które nie odtłuszczają skóry, wymywając z niej cenne lipidy. Stosuj dwuetapowe oczyszczanie twarzy, nie zapominaj, że demakijaż płynem micelarnym wymaga umycia twarzy kosmetykiem z użyciem wody, aby usunąć ze skóry micele.

Złuszczanie skóry – nie przesadzaj z częstotliwością peelingów i stosuj jedynie delikatnie działające peelingi enzymatyczne.

Mikrobiom – uszkodzenie bariery hydrolipidowej ma wpływ również na skład mikrobiomu, formuły z pre- i probiotykami wspomogą odbudowę naruszonej równowagi mikrobiomu.

Formuły tych 5 kosmetyków mają wszystko to czego potrzebuje twoja skóra, aby odbudować zaburzoną barierę hydrolipidową, ukoić podrażnienia i przywrócić skórze komfort.

MIYA Cosmetics, BEAUTY.lab, Serum aktywnie odbudowujące barierę hydrolipidową

Lekkie serum w formie aktywnej emulsji odnawia zaburzoną barierę ochronną i redukuje zaczerwienienia, zapewniając natychmiastowy komfort. Na tę porę roku idealne, szczególnie że zmniejsza też nadwrażliwość skóry na czynniki zewnętrzne. Jego wyjątkowa skuteczność to zasługa 7,5% kompleksu złożonego z ceramidów - uszczelniających płaszcz lipidowy, składników NMF, które uzupełniają braki wilgoci w skórze oraz skwalanu, który wspiera regenerację bariery hydrolipidowej. Wzbogacenie formuły o wygładzający, redukujący świąt i zmniejszający podrażnienia ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, chroniący skórę przed czynnikami środowiskowymi olej z nasion baobabu oraz działający seboregulująco chlorofil sprawia, że serum zapewnia wszystko, czego nasza skóra tak bardzo potrzebuje o tej porze roku.

To kosmetyk, który doceni każdy rodzaj skóry, w tym wrażliwa i odwodniona, a w szczególności - skóra skłonna do rozszerzonych naczynek, rumienia i trądziku.

i Autor: materiał prasowy Miya

FaceBoom, Go with the Flow, Nawilżająco-wyciszający krem do twarzy na dzień i na noc,

Nawilża, odżywia, działa regenerująco, łagodzi podrażnienia i redukuje zaczerwienienia, i co najważniejsze wzmacnia barierę ochronną skóry! Dzięki ceramidom, lipidom, kwasowi hialuronowemu krem intensywnie wspomaga regenerację bariery hydrolipidowej skóry, chroniąc skórę przed przesuszeniem i podrażnieniami, Działanie łagodzące i wygładzające to zasługa CICA, a dzięki prebiotykom krem dba również o równowagę mikrobiomu. Krem świetnie sprawdza się w pielęgnacji zgodnej z zasadami SKIN CYCLING - nawilży i ukoi skórę, chroniąc ją przed podrażnianiami w trakcie kuracji reginoidami, czy kwasami.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom

Synbiotyczny bogate serum-bomb nawilżająco-regenerujące Total Revital Solution, SHECARE,

Formuła serum stanowi wsparcie w regeneracji bariery i wygładzeniu naskórka, poprawia jego jędrność i elastyczność. Receptura serum zawiera regenerujące endemiczne algi niebieskie LANABLUE i wyspecjalizowane peptydy o silnym działaniu biostymulującym naskórek do aktywacji naturalnych procesów odnowy, nawilżającą fermentowaną wodę ryżową, swalan i bogate w kwasy tłuszczowe masło shea, które wzmacniają barierę lipidową. Dodatkowym plusem jest obecność witaminy E, która działa regenerująco i antyoksydacyjnie oraz pre- i probiotyków, które dbają o równowagę mikrobiomu. Pomimo bogatej formuły serum świetnie się wchłania i nie obciąża skóry, dając uczucie długotrwałego komfortu.

Intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami Barrier Renew, Bielenda Professional Supremelab

Ten krem już od kilku lat jest pielęgnacyjnym hitem! To prawdziwy regenerujący plaster na skórę, która wymaga solidnego wzmocnienia bariery hydrolipidowej i regeneracji. Dzięki niemu cera staje się nawilżona, miękka, sprężysta, ukojona i bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Jego formuła fantastycznie koi cerę nocą i gwarantuje wypoczęty, promienny wygląd skóry o poranku. To wszystko zasługa zawartych w nim ceramidów, które wzmacniają i uszczelniają barierę hydrolipidową oraz hamują ucieczkę wilgoci oraz skwalanu, kwasów tłuszczowych i fitosteroli, które pełnią podobną funkcję co ceramidy. Pomimo bogatej formuły krem nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Rewelacyjny kosmetyk do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej, podrażnionej i dojrzałej.

i Autor: materiał prasowy Bielenda

I love Me Krem odżywczy z wodą różaną myWONDERBALM, MIYA Cosmetics

Podobnie jak inne kremy myWONDERBALM I love Me to jeden z największych bestsellerów marki MIYA. Kosmetyk skutecznie wzmacnia barierę ochronną naskórka, łagodzi i koi skórę oraz redukuje zaczerwienienia. Zawarta w formule woda różana i alantoina koją i łagodzą podrażnienia, oleje z dzikiej róży i sezamowy wspierają barierę lipidową, odżywiają, niwelują suchość i przywracają komfort skórze, ekstrakt z arniki - redukuje zaczerwienienia, a Happy Complex wspiera dobre samopoczucie i niweluje oznaki zmęczenia, nadając skórze zdrowy, zrelaksowany wygląd. Skuteczność działania wzmacniającego i odbudowującego barierę hydrolipidową została potwierdzona badaniami aparaturowymi.

Krem przeznaczony do każdego typu skóry, w tym wrażliwej, naczynkowej i reaktywnych. Do stosowania na noc oraz na dzień, idealny pod makijaż – szybko się wchłania, nie pozostawia na twarzy tłustego filmu, nie zapycha porów i nie roluje się.

i Autor: materiał prasowy Miya