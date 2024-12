Rób to raz na dwa dni, a zmarszczki stana się wygładzone, Jędrna i pełna blasku skóra

Zmagasz się z pierwszymi zmarszkami? Oto, co musisz wiedzieć. Zmarszczki to nic innego jak jeden z objawów starzenia się skóry. Na ich powstawanie wpływ na wiele czynników. To między innymi mimika twarzy., genetyka oraz styl życia. Nie można całkowicie wyeliminować procesów starzenia się skóry, tak samo jak trudno jest usunąć istniejące już brudy. Nie znaczy jednak, że jest to całkowicie niemożliwe. Regularna pielęgnacja to słowo klucz, by zachować młody wygląd skóry. W przypadku zmarszczek wokół oczu stosuj kremy nawilżające oraz ujędrniające. Dobrze sprawdzą się te z retinolem w składzie (w stężeniach odpowiednich dla delikatnej skóry wokół oczu) oraz z kofeiną. Rewelacyjne efekty przynoszą także masaże twarzy. Sprawdź, jak masować skórę wokół oczu.

Jeżeli chcesz pozbyć się opadającej powieki powinnaś masować skórą nad brwiami. Opuszkami palców wyczuj mięśnie nad brwiami i delikatnymi ruchami unoś je ku górze. Jeżeli zależy Ci na redukcji kurzych łapek to wyobraź sobie, że gałkami ocznymi rysujesz kwadrat. Pamiętaj, by reszta twarzy pozostawała nieruchoma. W tym samym czasie przytrzymaj zewnętrzne kąciki oczu. Możesz również delikatnie "wyprostowywać" bruzdy ruchami wykonywanymi w przeciwległą stronę od sposobu układania się zmarszczek. Regularnie wykonywanie tych ćwiczeń pomoże przywrócić napięcie w mięśniach twarzy oraz sprawi, że skóra stanie bardziej napięta.

Masaż na lwią zmarszczkę

Złącz ze sobą palec wskazujący i środkowy. Kulistymi ruchaj rozmasowuj strefę pomiędzy brwiami. Następnie odchodzącymi od siebie ruchami wygładzaj zmarszczkę. Wykonuj ruch, jakbyś chciała rozprostować zagniecenia na obrusie.

Połóż palec na wewnętrznej stronie brwi i delikatnie rozciągaj je na boki.

Dwoma palcami chwyć brwi od dołu i od góry i staraj się je porozciągać.

Mikroprądy na zmarszczki

Zabiegi z użyciem mikroprądów działają tam, gdzie tradycyjna pielęgnacja skóry sama nie jest w stanie dotrzeć: na mięśnie. A w przeciwieństwie do innych części ciała, mięśnie twarzy są bezpośrednio połączone ze skórą. Poprzez wzmacnianie ukrytych tkanek mięśniowych, skóra nad nimi staje się gładsza, uniesiona, ujędrniona oraz poprawia się jej wygląd pod względem zmarszczek i drobnych linii.

BEAR™ 2, to nowa, ulepszona wersja bestsellerowego MISIA, który od premiery 2 lata temu zaskarbił już sobie grono wiernych wielbicieli. Dlaczego? Bo jest to bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna alternatywa dla chirurgii plastycznej. BEAR™ 2 po raz pierwszy został wyposażony aż w 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu. To przełomowa nowość, niedostępna w żadnym innym urządzeniu. Dzięki niej użytkownik sam może wybrać mikroprądy i dopasować je do potrzeb swojej skóry.Do wyboru mamy aż 4 typy mikroprądu:

Advanced Microcurrent™ - Stały prąd stymuluje mięśnie, aby je wzmocnić, jednocześnie napinając skórę powyżej.

Lifting Microcurrent™ - Wielokrotnie zmienia natężenie prądu od niskiej do wysokiej częstotliwości, delikatnie pobudzając mięśnie do naturalnego uniesienia, zapewniając wyprofilowany wygląd.

Tapping Microcurrent™ - Szybkie i krótkie fale prądu przepływają przez górne warstwy skóry, ujędrniając ją.

Sculpting Microcurrent™ - kieruje mikroprądy głębiej do mięśni, aby skutecznie je ujędrnić, zapewniając jędrny i wyrzeźbiony wygląd.

BEAR™ 2 posiada też nową i ulepszoną wersję Anti-Shock System™ - opatentowanej technologii unikalnej dla urządzeń FOREO, dzięki której zabieg jest w pełni bezpieczny i komfortowy.

