Strefa beauty

5 sprawdzonych pomysłów na świąteczny prezent dla miłośników pielęgnacji

Są takie chwile w roku, gdy wybór prezentu staje się szczególnie ważny. W świątecznym pośpiechu szukamy czegoś więcej niż zwykłego upominku – pragniemy podarować bliskim chwilę luksusu, troski i zrozumienia. UZDROVISCO przygotowało kolekcję wyjątkowych zestawów, które są niczym świąteczne życzenia zamknięte w eleganckich opakowaniach – każdy z nich niesie obietnicę piękna, radości i codziennego rytuału pielęgnacji. Wśród ogromu wariantów, każdy znajdzie spersonalizowany, idealnie dopasowany do potrzeb skóry bliskich kobiet zestaw. Uzdrovisco, to nie tylko pielęgnowanie skóry, to pielęgnowanie relacji z kobietami, które kochasz.

PIĘKNO, KTÓRE NIE ZNA WIEKU (167 zł) Idealny prezent dla mamy, cioci lub dojrzałej przyjaciółki Ekskluzywny zestaw z linii Bio-lift to jak trzy świąteczne życzenia dla skóry: Przeciwzmarszczkowy krem liftingujący na dzień (50 ml) - natychmiastowe napięcie skóry, poprawa jędrności i pełen komfort

Liftingujące serum-koncentrat antygrawitacyjne (30 ml) – intensywna i wielopoziomowa kuracja odmładzająca

Pro-kolagenowy krem liftingujący pod oczy (25 ml) – przywraca młodzieńczy blask spojrzenia Dlaczego to dobry wybór? Ten zestaw to kompletny rytuał odmładzający, który przynosi efekty widoczne już po pierwszym zastosowaniu. Skóra staje się jędrniejsza, a zmarszczki mniej widoczne. i Autor: materiały prasowe Uzdrovisco PIĘKNO VIRTUOSE, MAESTRIA FORMUŁ (298 zł) Luksusowy prezent dla wymagającej kobiety sukcesu Luksusowy duet, który jest odpowiedzią na marzenia o perfekcyjnej, młodo wyglądającej skórze. To zaawansowany program anti-aging, wykorzystujący najnowsze odkrycia w dziedzinie pielęgnacji: Krem multi-liftingujący Wymiar piękna (50 ml) - aksamitna formuła wygładzająca

Serum globalnie odmładzające Kreator piękna (30 ml) - intensywna kuracja anti-aging Dlaczego to dobry wybór? Ten zestaw jest jak wizyta w ekskluzywnym gabinecie kosmetycznym zamknięta w eleganckim opakowaniu. Sekret młodości ukryty w innowacyjnych składnikach: Altheostem™ i LIFT Oleoactif®. i Autor: materiały prasowe Uzdrovisco PIĘKNO PERFEKCYJNEJ CERY (100 zł) Wymarzony prezent dla nastolatki lub młodej kobiety Podstawowy zestaw do codziennej pielęgnacji: Całodniowy krem na ładną cerę (50 ml) – nawilżenie i działanie przeciw niedoskonałościom na cały dzień

Naparowy żel myjący na ładną cerę (200 ml) - delikatne oczyszczanie i nawilżanie Dlaczego to dobry wybór? Ten zestaw to idealny start w świat świadomej pielęgnacji. Lekkie formuły i naturalne składniki zapewnią skórze wszystko, czego potrzebuje. i Autor: materiały prasowe Uzdrovisco PIĘKNO, KTÓRE NIE PRZEMIJA (105 zł) Doskonały prezent dla kobiety w sile wieku i z dojrzałą skórą Kompletna pielęgnacja o poranku: Poranny krem przeciwzmarszczkowy (50 ml) - redukuje zmarszczki, napina, wygładza, nawilża, poprawia jędrność i dba o świetną formę skóry już od pierwszej aplikacji

Nawilżający tonik-esencja przeciwzmarszczkowy bezwacikowy(150 ml) – bogata i komfortowa formuła, która zapewnia świeżość i nawilżenie od pierwszej kropli Dlaczego to dobry wybór? Ten zestaw jest jak zabieg u kosmetyczki, który dba o skórę o poranku, by cały dzień była gładką, jędrna i promienna. i Autor: materiały prasowe Uzdrovisco PIĘKNO PEŁNE BLASKU (118 zł) Idealny dla młodej, aktywnej kobiety Zestaw rozświetlający z mocą witaminy C: Nawilżający krem rozjaśniający antyoksydacyjny (50 ml) – lekkośc, świetlistość, nawilżenie i komfort

Normalizujące serum 15% C complex (30 ml) - potężna dawka rozświetlenia, ujednolicenia kolorytu i działania antyoksydacyjnego Dlaczego to dobry wybór? Ten zestaw jest jak promień słońca migoczący na skórze. Zapewnia szybki efekt świeżej, promiennej skóry oraz zachowuje młody wygląd na długo. i Autor: materiały prasowe Uzdrovisco