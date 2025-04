Dodaj do herbaty w drugi dzień świąt wielkanocnych, a poczujesz ulgę w brzuchu. Sposób na zgagę i niestrawność

Zagotuj w garnuszku i wlej do bazi. Ten trik sprawi, że bazie w wazonie będą stać tygodniami. Nie spadną i będą piękne przez długi czas. Domowa odżywka do bazi w wazonie

Święta Wielkanocne to czas radości, rodzinnych spotkań i obfitości na stole. Niestety, po kilku dniach ucztowania, wielu z nas zmaga się z nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Niestrawność, zgaga, wzdęcia, bóle brzucha – to tylko niektóre z objawów, które mogą skutecznie popsuć nam świąteczny nastrój. Najczęstszą przyczyną zgagi jest przejedzenie lub spożycie zbyt tłustych potraw. Objawia się dokuczliwym paleniem w przełyku, kwaśnym odbijaniem, cofaniem treści żołądkowej do przełyku, a także bólami w nadbrzuszu. Jak zatem poradzić sobie ze zgagą w Wielkanoc? Otóż to dosyć powszechna dolegliwość po świątecznym jedzeniu. Warto wypróbować domowe sposoby na zgagę. Jeden z nich jest naprawdę skuteczny, a do tego łatwy w przygotowaniu. Chodzi o imbir. Korzeń rośliny pomaga w naprawdę wielu dolegliwościach trawiennych oraz żołądkowych. Wystarczy, że pokroisz kilka plasterków i wrzucisz je do gorącej herbaty. Odczekaj 10 minut i wypij, a poczujesz ulgę.

Naturalne sposoby na zgagę i niestrawność w Wielkanoc

Jeśli chcesz się szybko i skutecznie pozbyć problemów, które dopadły twój układ trawienny wypróbuj tych domowych na zgagę:

Wypij powoli, całą szklankę ciepłego, chudego mleka.

Łyżeczkę sody rozpuść w ciepłej wodzie i wypij.

Zjedz kilka migdałów, które neutralizują kwasy w żołądku.

Napij się wody z dodatkiem octu jabłkowego.

Zjedz banana, który może pomóc w neutralizacji kwasów żołądkowych dzięki swoim naturalnym właściwościom alkalizującym.

Jeśli objawy niestrawności są bardzo silne, utrzymują się dłużej niż kilka dni lub towarzyszą im inne niepokojące objawy, takie jak gorączka, silne bóle brzucha, wymioty z krwią lub czarne stolce, skonsultuj się z lekarzem.