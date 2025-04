Wielkanoc bez presji? Coraz więcej Polaków spędza święta po swojemu

Choć aż 90% ankietowanych deklaruje, że obchodzi Wielkanoc, to coraz częściej robi to w sposób, który wychodzi poza tradycyjne ramy. Do rodzinnego stołu zasiądzie 61% ankietowanych, a pozostali będą świętować... po swojemu. Ponad jedna trzecia badanych planuje po prostu odpocząć w domowym zaciszu, bez presji i obowiązków. Dla 15% to czas na rozwój pasji i realizację własnych zainteresowań, a 12% spotka się z bliskimi – jednak bez świątecznej otoczki. Co ciekawe, 5% wykorzysta świąteczny weekend na wyjazd, całkowicie niezwiązany z Wielkanocą. Wygląda na to, że Polacy coraz odważniej piszą własne scenariusze świąt.

Jakie prezenty na Wielkanoc?

Choć coraz więcej osób spędza Wielkanoc na własnych zasadach, jedno pozostaje niezmienne: chęć stworzenia wyjątkowej atmosfery. Już co trzeci respondent obchodzący święta planuje wręczyć bliskim upominki, a kolejne 23% się nad tym zastanawia. Okazuje się, że zajączek przynosi nie tylko czekoladę – choć słodycze wciąż są najpopularniejszym wyborem (43%), doganiają je… książki. Już 42% osób sięga po wciągające powieści czy inspirujące reportaże i poradniki, przygotowując świąteczne prezenty. W czołówce są także zabawki (35%). Uwagę zwraca jednak rosnąca popularność zestawów kreatywnych i produktów DIY (15%). To trend, który pokazuje, że coraz częściej chcemy nie tylko sprawić komuś przyjemność, ale i podarować też wspólnie spędzony czas i możliwość pogłębiania zainteresowań.

Dekoracje wiosenne i wielkanocne we wnętrzach

Świąteczny klimat nie kończy się jednak na prezentach. Wielkanoc to także okazja do tego, by tchnąć wiosenną świeżość w domowe wnętrza. Ponad połowa badanych planuje lub rozważa udekorowanie mieszkania świątecznymi lub sezonowymi ozdobami. Co piąty ankietowany przewiduje też specjalny budżet na takie zakupy. W tym roku w kolekcjach wiosennych i wielkanocnych królują pastele – szczególnie wyróżniają się ozdoby w łagodnym, wrzosowym kolorze. Nie brakuje jednak bardziej klasycznych akcentów o barwie energetycznej zieleni i motywów kwiatowych. W tych stylach utrzymane są także sezonowe kolekcje Empiku: Happy Easter i Hello Spring.

Wielkanoc 2025 – święta, które naprawdę cieszą

