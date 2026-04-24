Egzamin ósmoklasisty 2026: język angielski. Kiedy? Ile trwa? Najważniejsze punkty z informatora CKE

Egzamin ósmoklasisty 2026: język angielski. Kiedy? Ile będzie czasu na rozwiązanie?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka obcego nowożytnego odbędzie się w środę, 13 maja o godz. 9:00. Termin dodatkowy wyznaczono na środę, 10 czerwca, również na godz. 9:00. Wyniki testów zostaną ogłoszone 3 lipca. Na rozwiązanie zadań ze standardowego arkusza uczniowie dostaną 110 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego - wymagania, informator CKE

Zgodnie z informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2024/2025, zaprezentowanym przez CKE, test ma przede wszystkim sprawdzić, "w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych". Na rozwiązujących arkusz czekać będą zadania zamknięte (np. na dobieranie czy wyboru wielokrotnego) oraz otwarte, gdzie trzeba samodzielnie sformułować odpowiedź.

"Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym wyrazem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu gratulacje czy propozycje" - czytamy.

Arkusz obejmie następujące części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z angielskiego - arkusze, odpowiedzi, podstawa programowa

Warto podkreślić, że zarówno uczniowie, jak i ich rodzice mają stały dostęp do podstawy programowej. Można ją znaleźć na stronie internetowej CKE, gdzie publikowane są również arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi oraz kryteria oceniania zadań z poprzednich lat. Dodatkowo w informatorze dostępne są przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Sprawdź w quizie, czy zdasz ten sprawdzian wiedzy Pytanie 1 z 16 Dzwonisz do kolegi mieszkającego w Londynie. Chcesz dowiedzieć się, jaka jest tam pogoda. Jak o to zapytasz? How do you know about the weather in London? Why is the weather in London like that? What's the weather like in London?

