Tragedia na Pomorzu! Samochód roztrzaskał się o drzewo, kierowca nie miał szans

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-24 12:54

W piątek, 24 kwietnia, na Pomorzu doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na drodze wojewódzkiej nr 224 między Nową Karczmą a Grabówkiem samochód osobowy uderzył w drzewo. Niestety, kierowca auta zginął na miejscu. Droga wojewódzka nr 224 została zablokowana po wypadku. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Tragedia na Pomorzu! Samochód roztrzaskał się o drzewo, kierowca nie miał szans

Autor: PSP w Kościerzynie/ Materiały prasowe
  • Tragiczny wypadek na Pomorzu – samochód osobowy uderzył w drzewo, kierowca zginął na miejscu.
  • Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 224 między Nową Karczmą a Grabówkiem.
  • Droga jest całkowicie zablokowana, a okoliczności wypadku wyjaśnia policja i prokuratura.

Tragedia na Pomorzu! Auto roztrzaskało się o drzewo, kierowca nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 24 kwietnia, na drodze wojewódzkiej nr 224 między Nową Karczmą a Grabówkiem. Samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do strażaków z Kościerzyny o godzinie 10:42. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po przyjeździe zastano poważnie zniszczony pojazd, który z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo.

Jak ustalono, autem podróżował tylko kierowca. Niestety, odniesione obrażenia były śmiertelne i mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności tragedii będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

Droga wojewódzka zablokowana po wypadku. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

"Dziennik Bałtycki" informuje, że w akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnej: z JRG Kościerzyna oraz jednostek OSP Nowa Karczma i OSP Grabówko, a także inne służby ratunkowe. Jak zaznaczają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, droga wojewódzka nr 224 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Tak trenerki "The Voice Kids" zarabiały swoje pierwsze pieniądze!
