Pijacka awantura w pociągu! Polak i Ukrainka zrobili rozróbę, interweniowały służby

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-24 12:23

Spokojna podróż zamieniła się w koszmar dla pasażerów pociągu relacji Gdynia Główna – Zakopane. W środowy wieczór (18 kwietnia) 51-letni Polak i 49-letnia Ukrainka pod wpływem alkoholu wszczęli awanturę, zakłócając porządek i bezpieczeństwo w wagonie. W sprawie interweniować musiała Straż Ochrony Kolei. Parę wyproszono z pociągu, a na miejsce wezwano policję. Szczegóły poniżej.

Pijacka awantura w pociągu! Polak i Ukrainka zrobili rozróbę, interweniowały służby

i

Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe

Pijana para zakłócała spokój pociąg Gdynia-Zakopane! Została wyproszona z pojazdu

Niepokojąca sytuacja w pociągu relacji Gdynia Główna – Zakopane. Do zdarzenia doszło w środę, 18 kwietnia około godziny 21:00. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podczas patrolu zauważyli agresywną parę, która była wyraźnie pijana i zachowywała się wulgarnie. Mimo upomnień, podróżni nie zamierzali się uspokoić, dlatego na miejsce wezwano policję.

Kulminacja nastąpiła na stacji w Poroninie, gdzie pociąg został zatrzymany. Tam agresywna para została wyprowadzona z wagonu.

- Funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suchej Beskidzkiej podczas patrolu pociągu relacji Gdynia Głowna – Zakopane podjęli interwencję wobec dwojga pasażerów, którzy będąc pod znacznym wpływem alkoholu awanturowali się. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji z KPP Zakopane. Gdy pociąg zatrzymał się na stacji w Poroninie agresywna para została wyprowadzona z pociągu. Podczas czynności okazało się, że oboje są pijani - informuje Straż Ochrony Kolei.

Zostali zatrzymani do wytrzeźwienia. Grozi im seria wykroczeń!

51-latek z woj. łódzkiego miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu, a jego 49-letnia towarzyszka z Ukrainy około 1 promila. To jednak nie powstrzymało ich przed dalszą awanturą. Mimo interwencji służb para wciąż krzyczała i rzucała wulgaryzmami. Ostatecznie policjanci zdecydowali o zatrzymaniu ich do wytrzeźwienia. Teraz czeka ich odpowiedzialność za serię wykroczeń.

Służby apelują do pasażerów, aby zgłaszali wszelkie niepokojące i podejrzane sytuacje, z jakimi spotkają się w pociągach lub na terenie kolei.

- O wszelkich nieprawidłowościach w obszarze linii kolejowych i obiektów kolejowych należy niezwłocznie informować Straż Ochrony Kolei pod numerem alarmowym 22 474 00 00! - dodają funkcjonariusze.

Przeczytaj także:
Tragedia na budowie na Pomorzu. Walec staranował wszystko, nie żyje 24-letnia Z…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Śmierć posła Łukasza Litewki
