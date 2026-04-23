To imię to pseudonim Karola Nawrockiego. Napisał pod nim książkę!

2026-04-23 9:28

Choć jego działalność publiczna kojarzona jest głównie z historią i instytucjami państwowymi, mało kto wiedział, że ma na koncie także książkę napisaną pod literackim pseudonimem. Co ciekawe, imię, którym się posłużył, wcale nie jest rzadkie - w Polsce nosi je aż 186 094 osób.

Karol Nawrocki

Autor: ART SERVICE / Super Express
Super Express Google News

Karol Nawrocki i jego mały sekret

Karol Nawrocki to historyk i urzędnik państwowy, którego działalność od lat koncentruje się wokół historii Polski, pamięci narodowej i badań nad przestępczością w okresie PRL. Choć znany jest przede wszystkim z pracy naukowej i pełnionych funkcji publicznych, w jego dorobku znajduje się również mniej oczywisty epizod literacki. Przez długi czas pozostawał on niemal niezauważony, ponieważ książka została opublikowana pod pseudonimem. Dopiero późniejsze ustalenia ujawniły, że za publikacją kryje się właśnie Nawrocki, co nadało całej sprawie dodatkowego wymiaru i wywołało szeroką dyskusję w mediach. O jakiej książce mowa i jakim pseudonimem posługiwał się dawniej obecny prezydent RP?

Tadeusz Batyr – literackie alter ego Karola Nawrockiego

Dziś wiadomo już, że Tadeusz Batyr to pseudonim, którym posługiwał się swego czasu Karol Nawrocki. Właśnie pod tym nazwiskiem opublikował książkę "Spowiedź Nikosia zza grobu", która poświęcona została światu przestępczemu PRL, a główą "gwiazdą" był w niej Nikoś, czyli Nikodem Skotarczak. Publikacja wpisywała się wówczas w zainteresowania badawcze Nawrockiego, który zajmował się m.in. historią przestępczości zorganizowanej w Polsce.

Dlaczego Karol Nawrocki pisał pod pseudonimem?

Dlaczego Nawrocki w 2018 roku nie napisał owej książki pod swoim imieniem i nazwiskiem? Po latach wyjaśnił to, gdy na konferencji prasowej dziennikarka telewizji wPolsce24 Żaklina Skowrońska zapytała go o to wprost. Powód był dość prozaiczny.

W związku z tym, że zmieniałem swoją pracę, tak życie mi się potoczyło, to nie chciałem angażować Muzeum II Wojny Światowej, które nie zajmowało się już czasem PRL-u, tylko czasem II wojny światowej, w moją publikację odnoszącą się do owoców badawczych w czasach Instytutu Pamięci Narodowej [...] Napisałem tę książkę pod konkretnym pseudonimem, przyznaję się do tego, nie mam z tym większych problemów. Był to wymóg zawodowej chwili. Wszyscy Państwo możecie ocenić tę książkę - mówił Karol Nawrocki.

Kłopoty Karola Nawrockiego

Co ciekawe, książka stała się przedmiotem sporu prawnego - wdowa po Skotarczaku pozwała Nawrockiego, zarzucając naruszenie dóbr osobistych w związku z treścią publikacji. Kobieta domagała się przeprosin i  100 000 zł zadośćuczynienia.

Galeria zdjęć 20
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

