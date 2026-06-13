Tajemnicza śmierć 75-latka na Pomorzu! Policja zatrzymała w sprawie Mateusza G.

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-13 14:17

Policjanci z Chojnic zakończyli intensywne poszukiwania Mateusza G., który może posiadać kluczowe informacje dotyczące śmierci 75-letniego mężczyzny. Ciało seniora odnaleziono przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Wstępne ustalenia wskazują na to, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Szczegóły poniżej.

Ciało 75-latka leżało przy drodze. Policja zatrzymała Mateusza G.

Poszukiwany w związku z prowadzonym postępowaniem został zatrzymany przez policjantów na terenie Gdańska. "Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w jego rozpowszechnianie oraz przekazywały informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny" - przekazali pomorscy policjanci. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są przez policjantów pod nadzorem prokuratora.

Policja szukała mężczyzny mogącego mieć związek ze śledztwem

Policjanci z Chojnic zakończyli poszukiwania Mateusza G., który może posiadać ważne informacje dla wyjaśnienia okoliczności śmierci 75-letniego mężczyzny. Zwłoki seniora zostały odnalezione w nocy z 12 na 13 czerwca przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki.

Według przekazanych informacji Mateusz G. mógł mieć na sobie czarną skórzaną kurtkę, ciemnozieloną bluzę z kapturem, ciemną czapkę z daszkiem oraz czarne obuwie. Charakterystycznym elementem jego wyglądu są skarpetki ozdobione motywem liści marihuany.

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