Ukraińskie drony uderzyły w zakłady chemiczne

W nocy z soboty na niedzielę doszło do kolejnej wymiany uderzeń z wykorzystaniem bezzałogowców między Rosją a Ukrainą. Według informacji podawanych przez ukraińskie media, celem ataków były rosyjskie obiekty związane z przemysłem chemicznym, energetycznym i transportowym.

Portal RBK-Ukraina przekazał, że drony zaatakowały zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim, położonym na południe od Moskwy. Według relacji mieszkańców, w okolicy słychać było eksplozje, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące duży pożar na terenie zakładu.

Kolejnym celem miał być skład paliw w Rybińsku w obwodzie jarosławskim, na północ od rosyjskiej stolicy. Doniesienia wskazują, że również tam doszło do pożaru po uderzeniu bezzałogowców.

Nie tylko zakłady chemiczne

Ukraińskie źródła informowały ponadto o atakach wymierzonych w infrastrukturę kolejową w Wiaźmie w obwodzie smoleńskim oraz zajezdnię lokomotywową w Iłowajsku, znajdującym się na okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego. Obiekty tego typu są uznawane za ważne dla rosyjskiego zaplecza logistycznego.

Tej samej nocy rosyjska armia przeprowadziła ataki na Ukrainę. Jak podały Siły Powietrzne Ukrainy, wojska rosyjskie użyły 98 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała, że 91 z nich zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych przy użyciu środków walki elektronicznej. Według komunikatu siedem bezzałogowców dotarło do wyznaczonych celów w sześciu lokalizacjach.

Wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji coraz częściej obejmuje ataki dalekiego zasięgu z wykorzystaniem dronów. Obie strony regularnie przeprowadzają uderzenia na zaplecze przeciwnika, celując m.in. w infrastrukturę wojskową, przemysłową i energetyczną.

Rosyjskie drony zabiły co najmniej jedną osobę: