Matura 2026: matematyka. O której startuje egzamin i jak wygląda arkusz CKE?

Harmonogram CKE na maturę 2026 z matematyki

Tegoroczny maraton egzaminacyjny został rozpisany przez CKE i potrwa od 4 do 30 maja 2026 roku. Obowiązkowe starcie z królową nauk na poziomie podstawowym zaplanowano na wtorek, 5 maja dokładnie o godzinie 9:00. Z kolei osoby decydujące się na zdawanie tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym przystąpią do rozwiązywania swoich arkuszy w poniedziałek, 11 maja również od godziny 9:00 rano.

Ile czasu trwa egzamin maturalny z matematyki?

Królowa nauk od lat spędza sen z powiek wielu licealistom i uczniom techników, stanowiąc najważniejszy punkt na liście przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia. Ile czasu przewidziała Centralna Komisja Egzaminacyjna na uporanie się z przygotowanymi łamigłówkami. Zgodnie z wytycznymi zarówno wariant podstawowy, jak i rozszerzony potrwają równe 180 minut.

Zadania na maturze z matematyki 2026. Co znajdzie się w arkuszach CKE?

Abiturienci otwierając swoje zestawy egzaminacyjne zobaczą zróżnicowane formaty poleceń, obejmujące pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, a także formaty prawda-fałsz. Prawdziwą zmorą zdających są jednak polecenia o charakterze otwartym, gdzie nie ma mowy o losowym strzelaniu i liczeniu na łut szczęścia. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczeń musi tam samodzielnie sformułować tok rozumowania, a w tej grupie znajdą się między innymi:

zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabelizadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech etapachzadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

Aby uzyskać zadowalający wynik, uczniowie muszą wykazać się solidną wiedzą z kilku kluczowych obszarów podstawy programowej, które obejmują w szczególności:

liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań (I, II, III, IV)

funkcje, ciągi, optymalizacja (V, VI, XIII)

trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria (VII, VIII, IX, X)

kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (XI, XII).

Punkty i struktura egzaminu maturalnego. Jak zbudowany jest arkusz z matematyki?

Zdający dysponują zaledwie trzema godzinami, aby przebrnąć przez dość obszerny zbiór zagadnień liczący w przedziale od 27 do nawet 39 odrębnych poleceń. Absolutne maksimum, jakie może zdobyć bezbłędny abiturient po perfekcyjnym uzupełnieniu całego testu, wynosi równe 50 punktów. Zestawienie poszczególnych rodzajów zadań w arkuszu prezentuje się w następujący sposób:

formuła zamknięta, polegająca na wyborze gotowych odpowiedzi, to od 20 do 25 poleceń;

formuła otwarta, wymagająca samodzielnego liczenia, obejmuje pulę od 7 do 14 problemów do rozwiązania.