Pogoda w Bydgoszczy: 1-3 maja

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy przyniesie dynamiczną, ale przeważnie ciepłą pogodę. Mieszkańcy mogą liczyć na dwa słoneczne dni, podczas których temperatura będzie stopniowo rosła. Finał weekendu, choć najcieplejszy, upłynie pod znakiem chmur i deszczu, a odczucia termiczne może psuć silniejszy wiatr.

Początek weekendu, czyli piątek 1 maja, przywita bydgoszczan bezchmurnym niebem. W ciągu dnia będzie bardzo przyjemnie, a temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie około 22 stopnie Celsjusza. Warto jednak zwrócić uwagę na sporą różnicę temperatur między dniem a nocą – po zachodzie słońca termometry wskażą zaledwie 5°C. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Sobota, 2 maja, będzie kontynuacją słonecznej aury. Na niebie nad Bydgoszczą ponownie dominować będzie słońce, a temperatura zrobi kolejny krok w górę, dochodząc do około 23 stopni. Noc z soboty na niedzielę również będzie wyraźnie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie 8°C. Wiatr pozostanie łagodny, choć jego prędkość nieznacznie wzrośnie do około 3 m/s.

Niedziela pod znakiem chmur i deszczu

Pogodowe załamanie nadejdzie w niedzielę, 3 maja. Ten dzień, mimo że okaże się najcieplejszym w całym weekendzie, nie będzie już tak przyjemny. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 24 stopni, jednak słońce przez większość czasu będzie ukryte za gęstą warstwą chmur. Prognozowane są także niewielkie opady deszczu. Wyraźnie nasili się wiatr, który osiągnie prędkość około 5 m/s, co może obniżać odczucie ciepła. Najcieplejsza w ten weekend będzie także noc – termometry nie pokażą mniej niż 10°C.

Jak zaplanować weekend w Bydgoszczy?

Bezchmurna i bardzo ciepła pogoda w piątek oraz sobotę stwarza doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To świetna okazja do zaplanowania dłuższych spacerów po mieście, wycieczek rowerowych czy po prostu relaksu w miejskich parkach i na terenach zielonych. Warto w pełni wykorzystać te dwa dni słonecznej pogody.

Niedzielna aura będzie natomiast sprzyjać aktywnościom, które nie są zależne od pogody. Z uwagi na prognozowane zachmurzenie, opady i silniejszy wiatr, plany na świeżym powietrzu mogą zostać pokrzyżowane. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na spacer, warto być przygotowanym na gorsze warunki i zabrać ze sobą parasol.

Dane pogodowe: OpenWeather