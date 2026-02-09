W Biedronce już się nie cackają. Wyprzedają, jak leci. Perfumy o zapachu cynamonek i pączka z różą w promocji za 33 zł! Wszystko od polskiego producenta

Biedronka oferuje wyjątkową promocję na perfumy, w tym słodkie zapachy polskiej marki Miraculum.

Wśród przecenionych zapachów "Słodka Manufaktura Zapachu" znajdziesz kompozycje inspirowane cynamonkami, dubajską czekoladą i pączkiem z różą.

Odkryj te zmysłowe aromaty – idealne na walentynki i tłusty czwartek.

Sprawdź, który słodki zapach skradnie Twoje serce!

Wielka promocja Biedronki na perfumy. Zapach cynamonek za 33 zł

Dawniej piękne i zmysłowe zapachy kojarzyły się z luksusem. Olejki eteryczne były bardzo drogie i jedynie najbogatsi mogli pozwolić sobie na ich zakup. Również dzisiaj, markowe perfumy od największych domów mody potrafią kosztować fortunę. Za niektóre zapachy trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy złotych. Na szczęście, jest również wiele kompozycji zapachowych o wiele mniejszych cenach. Obecnie produkcja perfum nie jest już taka droga i wiele jakościowych zapachów znajdziesz za mniej niż 100 zł. Miraculum to jedna z polskich marek perfumiarskich z ogromną tradycją. Założona w 1924 roku w Krakowie przez lekarza Leona Lustra. Marka przez lata była synonimem polskiego luksusu oraz piękna. Jako jedna z pierwszych firm wykorzystała do promocji swoich produktów znane twarzy, jak Hankę Ordonównę. To właśni Miraculum stworzyło jeden z najbardziej kultowych zapachów PRL-u, czyli Panią Walewską. Marka również dzisiaj nie przestaje zachwycać i nadal podąża z trendami. Najlepszym tego przykładem są wody perfumowane Słodka Manufaktura Zapachu, które kupisz w najnowszej promocji Biedronki.

W Biedronce przez cały tydzień możesz skorzystać z wyjątkowych promocji na perfumy. Obniżkami objęte zostały różne marki i formuły. Słodka Manufaktura Zapachu od Maraculum to wyjątkowa propozycja dla miłośników słodkich aromatów. W promocji Biedronki za jeden flakon tejże słodyczy należy zapłacić 32,99 zł. To niewygórowana cena za zmysłową kompozycję, która aromatami wpasuje się nie tylko w walentynki, ale również w tłusty czwartek. W ofercie Słodkiej Manufaktury Zapachu znajdziesz kompozycje cynamonki (nuty zapachowe - (cynamon, goździk, paczula), dubajskiej czekolady (karmel, nuty mleczne i piżmo) oraz pączka z różą (kokos, róża i karmel). Wszystkie te zapachy zachwycają słodkością, która jednak nie jest dusząca i drażniąca. To idealny balans pomiędzy kobiecą słodyczą i eleganckim stylem i pięknem. Zapachy dostępne w promocji Biedronki.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe