Zrób to z anturium w poniedziałek. Będzie kwitło jak na drożdżach. Wypuści piękne kwiaty. Podlewanie anturium

Zrób to w poniedziałek z anturium. Pięknie zakwitnie

Anturium to roślina, którą coraz chętniej uprawiamy w doniczce w domu. Niewątpliwie pięknie wyglądające czerwone kwiaty stanowią niezwykłą ozdobę pomieszczenia. Jednak anturium ma swoje wymagania, aby zdrowo rosło i kwitło. Wbrew pozorom niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Przede wszystkim jest to roślina delikatna i wymagająca. Kluczowe w jej pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie. I z pewnością nie należy robić tego zwykłą wodą z kranu, gdyż zawiera ona chlor oraz wapno, które przyczyniają się do powstawania brązowych plam na liściach. Czym zatem podlewać anturium? Ja w każdy poniedziałek podlewam swoje anturium przegotowaną i odstaną wodą oczywiście o temperaturze pokojowej. Jest ona miękka i nie zaszkodzi tej wrażliwej roślinie. Do podlewania anturium nadaje się również deszczówka.

Jak podlewać anturium?

Anturium można podlewać na trzy sposoby. Pierwszy polega na tym, że lejemy wodę z góry na podłoże. Druga metoda to wlanie wody do podstawki i odczekanie 15 minut. Resztę wody wylewamy. Trzeci sposób to zanurzenie całej doniczki na chwilę w wodzie. A jak często podlewać anturium? Częstotliwość podlewania tej rośliny zależy ściśle od pory roku. Od września do marca powinniśmy robić to raz w tygodniu, natomiast wiosną i latem podlewamy roślinę tak, by podłoże było stale wilgotne.

Pielęgnacja anturium. Co zrobić, aby rosło w domu?

Anturium wymaga dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Roślina potrzebuje dość wysokiej wilgotności powietrza, jednak nie przepada za zraszaniem i moczeniem liści. Zraszanie anturium sprawi, że stanie się ono bardziej podatne na choroby i zagniwanie.

