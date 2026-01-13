Włóż do marniejącego storczyka 3 kostki. Ilość nowych kwiatów powali wszystkich na kolanach. Zimowa pielęgnacja storczyków

Kwiaty doniczkowe zimą marnieją? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że problem nie leży w pielęgnacji, ale w powietrzu. To właśnie zimowe, suche powietrza jest najgorszym wrogiem wielu roślin doniczkowych. Storczyki przechowywane blisko grzejników zaczynają opadać. Na szczęście w szybki sposób możesz na to zareagować. Wystarczy, że do doniczki włożysz to, a storczyki momentalnie się podniosą. Pielęgnacja storczyków zimą.

  • Storczyki wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy powietrze jest suche.
  • Nietypowa metoda z kostkami lodu może uratować marniejące storczyki, zapewniając im stałe nawodnienie.
  • Sprawdź, jak 3 kostki lodu mogą pobudzić Twoją orchideę do kwitnienia i sprawić, że odżyje!

Wystarczą 4 kostki, a marniejący storczyk odżyje

Storczyki zdobią domu tysięcy Polaków. To wyjątkowo pięknie i długoletnie kwiaty. Przy odpowiedniej pielęgnacji potrafią kwitnąc przez wiele lat. Storczyki wymagają jednak odpowiedniego podejścia. Orchidee nie powinny być sadzone w normalnej ziemi. Potrzebują one przepuszczalnego podłoża. Najlepiej sprawdzi się mieszanka kory sosnowej, torfu włóknistego oraz chipsów kokosowych. Jesienią i zimą storczyki mogą zacząć marnieć i usychać. Powodem takiego stanu rzeczy może być suche powietrza. Nie wpływa ono dobrze na storczyki. Niektóre osoby wskazują, by o tej porze roku włożyć do doniczki ze storczykiem 3 kostki lodu. Dzięki temu roślina będzie miała stały dostęp do wody. Kostki będą się rozpuszczały powoli i uwalniały wilgoć do gleby. Ten sposób może pobudzić storczyka do kwitnienia. Aby orchidea zakwitła wiele osób przenosi ją do chłodniejszego pomieszczenia. Kostki lodu zapewnią spadek temperatury, który może spowodować kwitnienia. Według badań Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych taka metoda jest całkowicie bezpieczna dla roślin i możesz ją stosować bez obaw. 

Jak pielęgnować storczyki jesienią i zimą?

Sezon grzewczy może być dla wielu roślin trudny. Suche powietrze w pomieszczeniach nie wpływa dobrze na ich kondycję. Kwiaty doniczkowe często potrzebują wilgoci. Warto zatem nawilżać powietrze. Możesz to zrobić stawiając elektryczny nawilżacz powietrza lub wieszając mokre ręczniki w pomieszczeniu. Schnąc będą one uwalniały wilgoć do powietrza. Pamiętaj, że suche powietrze nie jest dobre także dla ludzi. Może powodować przesuszanie się gardła, śluzówki nosa oraz wysuszenie skóry. Jesienią i zimą warto również zraszać storczyki. Wstaw kwiaty do wanny i obficie spryskaj je wodą. Powtarzaj tą czynność raz w tygodniu, a orchidee w Twoim domu odżyją. 

