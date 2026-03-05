Dzień w rytmie Happy Hours z E.ON Polska – nowa oferta z premią za elastyczność

Elastyczność energii – prościej, niż się wydaje

Zainteresowanie elastycznym korzystaniem z energii rośnie, a klienci coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwalają lepiej dopasować zużycie energii elektrycznej do codziennego rytmu życia. Nowa oferta E.ON Polska odpowiada na te potrzeby, oferując elastyczność, dotąd kojarzoną głównie z rynkiem hurtowym i usługami dla klientów biznesowych. W praktyce oznacza to, że z ofertą E.ON Happy Hours i pomoc fachowców, klienci mają szansę obniżyć rachunki z premią, jeśli w danym roku zużyją min. 60% energii w określonych godzinach.

Godziny, w których sieć energetyczna jest mniej obciążona, czyli Happy Hours, obowiązują codziennie, również w weekendy, od 10:00 do 16:00 oraz od 22:00 do 6:00. Im większy udział zużycia energii przypadnie na Happy Hours, tym wyższą premię mamy szansę otrzymać. Najprościej więc zaplanować domowe zadania tak, żeby korzystać energii głównie w tym czasie.

– Widzimy, że elastyczne podejście do zużycia energii budzi coraz większe zainteresowanie, u klientów, którzy widzą w tym korzyści finansowe dla siebie. Oczekują więc nowych produktów z tego typu możliwościami. Dlatego przygotowaliśmy ofertę, w której nagradzamy klientów za dopasowanie zużycia do Happy Hours, a jednocześnie zapewniamy im stabilne ceny energii na 2 lata – tłumaczy Andrzej Modzelewski, prezes zarządu E.ON Polska.

Nowa oferta – jasne zasady i korzyści

Jak to wygląda? Jednym z najważniejszych elementów oferty jest gwarancja, że po podpisaniu umowy, podane w niej ceny energii nie zmienią się przez 2 lata. W ramach oferty E.ON Happy Hours i pomoc fachowców klient:

ma stałe ceny energii przez 2 lata (w poszczególnych latach kalendarzowych, zgodnie z aktualnym cennikiem),

korzysta z tej samej ceny prądu przez całą dobę – zarówno w trakcie Happy Hours, jak i w pozostałych godzinach,

nie płaci więcej za prąd, jeżeli zużywa energię w innych godzinach niż Happy Hours.

Jeśli przez 12 miesięcy trwania umowy klient zużyje co najmniej 60% energii w godzinach Happy Hours, otrzyma premię, która obniży jego fakturę rozliczeniową. Premia może zostać przyznana maksymalnie dwa razy – po każdym pełnym roku obowiązywania umowy. Jej wysokość zależy od całkowitego zużycia energii oraz udziału zużycia w Happy Hours. Im większy jest ten udział, tym wyższa może być premia.

Opłata handlowa wynosi 19,31 zł miesięcznie, a wsparcie sprawdzonych fachowców w ramach usługi „E.ON zawodowiec” – 4,99 zł miesięcznie. W cenie oferty zawarte jest również wsparcie produkcji zielonej energii, bez dodatkowych opłat.

Autor: E.ON Polska/ Materiały prasowe

Dzień w rytmie Happy Hours

Kampania towarzysząca premierze oferty pokazuje bohaterów w różnych codziennych sytuacjach, które można łatwo dopasować do rytmu Happy Hours. To nie instrukcja, lecz inspiracja – sygnał, że nawet niewielkie zmiany w planie dnia mogą zwiększyć udział zużycia energii w Happy Hours i tym samym szansę na premię.

– To oferta, która zachęca do zmiany naszych nawyków i elastycznego zarządzania energią w domu, co da szansę uzyskania premii obniżającej rachunek klienta. On sam decyduje, w jakim stopniu chce dopasować do Happy Hours swoje zużycie energii, a jednocześnie przez cały czas korzysta ze stabilnych cen za prąd – podsumowuje Piotr Bonecki, szef rynku masowego B2C w E.ON Polska.

Szczegóły oferty i jak z niej skorzystać

Szczegółowe informacje o ofercie E.ON Happy Hours i pomoc fachowców, zasadach przyznawania premii oraz aktualnych warunkach dostępne są na dedykowanej stronie https://happyhours.eon.pl/. Można je uzyskać również w salonach E.ON oraz od ekspertów firmy, wypełniając formularz online.

Źródło informacji: E.ON Polska