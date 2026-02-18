Pączki zapchały wodociąg w Wielkopolsce! Były ich dziesiątki

Dziesiątki pączków zatkały kanalizację. „Tłusty czwartek dotarł nawet do przepompowni”

Takiej awarii kanalizacji chyba jeszcze nie było! W Słupi pod Kępnem wybuchła wielka afera, która rozsławiła tę miejscowość na całą Polskę. Co się stało? Otóż po tłustym czwartku do sieci kanalizacyjnej trafiły... dziesiątki pączków, które z jakiegoś powodu zostały wrzucone do kanalizacji. Efekt? Zatkany rurociąg i problemy w przepompowni, które wymagały interwencji pracowników wodociągów. O sprawie poinformowały Wodociągi Kępińskie w mediach społecznościowych. Jak przekazano, sytuacja była na tyle poważna, że konieczne było ręczne czyszczenie instalacji. „Tłusty czwartek dotarł nawet do przepompowni w Słupia pod Kępnem. W sobotę pracownicy Wodociągów Kępińskich czyścili zatkany rurociąg oraz przepompownię z pączków, które nie powinny trafić do kanalizacji. Przypominamy, że kanalizacja nie jest miejscem na odpady spożywcze, a takie sytuacje mogą powodować poważne awarie. Zachęcamy wszystkich do odpowiedzialnego korzystania z sieci kanalizacyjnej” – napisano w komunikacie spółki.

Awantura o pączki w rurach. Kto je wyrzucił? Cukiernia: to nie my!

Sprawa szybko nabrała rozgłosu, bo w pierwotnej wersji wpisu sugerowano, że za zatkanie rur odpowiada lokalna cukiernia. To wywołało burzliwą dyskusję w internecie i falę komentarzy mieszkańców, którzy bronili przedsiębiorcy. Internauci zwracali uwagę, że w tłusty czwartek pączki masowo sprzedawane są także w marketach za grosze i to właśnie takie wypieki mogły zostać wyrzucone. Oświadczenie wydała też sama piekarnia, zaprzeczając, jakoby pączki pochodziły z jej produkcji. W efekcie Wodociągi Kępińskie wycofały się z wcześniejszych sugestii. Choć awaria została usunięta, w sieci nic nie ginie. A zdjęcia pokazujące pączki zapychające przepompownię już stały się hitem mediów społecznościowych.

Sonda Smażysz pączki w domu czy kupujesz gotowe? Zawsze domowe. Sklepowe nie mają z nimi szans Kupuję. Nie chce mi się spędzać całego dnia w kuchni Czasami smażę, czasami kupuję

Słodycze z czasów PRL. Pamiętasz, czym zajadałeś się w dzieciństwie? Pytanie 1 z 10 1. Jak nazywała się guma do żucia z historyjkami, którą dzieci kolekcjonowały? Guma Turbo Guma Donald Guma Mickey Następne pytanie