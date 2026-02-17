Mama zginęła, 9-letnia córka walczy o życie. Makabryczne odkrycie w rozbitym aucie. Policja apeluje do świadków

Do wypadku doszło w czwartek, 12 lutego, około godziny 19:40 na wysokości miejscowości Wełnica w powiecie gnieźnieńskim. Z ustaleń policji wynika, że mercedes prowadzony przez 52-letnią mieszkankę gminy Trzemeszno zderzył się czołowo z alfą romeo, którą kierował 28-letni mieszkaniec Kruszwicy. Siła uderzenia była ogromna – oba auta zostały doszczętnie zniszczone, a strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać poszkodowanych z wraków.

Niestety, życia 52-letniej kierującej mercedesem nie udało się uratować. Kobieta zginęła na miejscu. Jej 9-letnia pasażerka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala w Poznaniu. Do szpitala w Gnieźnie trafił również 28-letni kierowca alfy romeo.

W sobotę, 14 lutego, funkcjonariusze wystosowali pilny apel do świadków.

Policjanci zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które w czwartek wieczorem przejeżdżały wskazanym odcinkiem drogi krajowej nr 15. Szczególnie istotne są relacje świadków i zabezpieczone nagrania z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment wypadku lub zachowanie kierowców bezpośrednio przed zdarzeniem – apelują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Jak podało Radio Poznań, u kierującego alfą romeo w samochodzie znaleziono narkotyki. To nowe, istotne ustalenie w sprawie, które może mieć wpływ na dalsze postępowanie.

Wszelkie informacje dotyczące wypadku można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 2, pod numerem telefonu 47 77 21 211 lub mailowo: [email protected].