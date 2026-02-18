A jednak! Oto miss igrzysk. Wszyscy się nią zachwycają, co za odkrycie!

Przemysław Ofiara
2026-02-18 12:58

Wydawało się, że nieformalny tytuł "miss igrzysk" na długo przylgnie do holenderskiej panczenistki Jutty Leerdam. Jednak świat sportu nie znosi próżni. Na horyzoncie pojawiła się nowa gwiazda, która kradnie serca kibiców na całym świecie. Mowa o zaledwie 19-letniej Kimmy Repond, szwajcarskiej łyżwiarce figurowej, która już w czwartek powalczy w wielkim finale solistek igrzysk olimpijskich.

  • Nowa gwiazda sportu, 19-letnia Kimmy Repond, podbija serca fanów, rzucając wyzwanie dotychczasowej "miss igrzysk" Jutcie Leerdam.
  • Szwajcarska łyżwiarka figurowa, mimo młodego wieku, ma już na koncie brązowy medal mistrzostw Europy i tytuł mistrzyni Szwajcarii.
  • Jej niezwykły talent i gracja sprawiają, że porównania do Leerdam nasuwają się same.
  • Czy Kimmy Repond zdetronizuje holenderską panczenistkę i zachwyci w finale igrzysk? Przekonaj się!

Do tej pory oczy mediów i fanów, poszukujących w sporcie nie tylko emocji, ale i piękna, zwrócone były głównie na Juttę Leerdam. Holenderka zyskała ogromną popularność, ale teraz musi zmierzyć się z rosnącą sławą młodszej koleżanki z innej dyscypliny. Kimmy Repond szturmem zdobywa internet, a jej zdjęcia i nagrania z występów biją rekordy popularności. Kibice są pod wrażeniem nie tylko jej urody, ale przede wszystkim niezwykłej gracji i ogromnego talentu, które prezentuje na lodowej tafli.

Kim jest Kimmy Repond? To nie tylko uroda, ale i wielki talent

Kimmy Vivienne Repond urodziła się 18 października 2006 roku w Bazylei. Mierząca aż 174 cm wzrostu Szwajcarka wyróżnia się na lodzie nie tylko warunkami fizycznymi, ale przede wszystkim umiejętnościami. Mimo młodego wieku ma na koncie już imponujące sukcesy. W 2023 roku sensacyjnie zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy, a w 2024 roku została mistrzynią Szwajcarii.

Jej talent potwierdzają także wyniki na arenie światowej. Podczas mistrzostw świata zajęła wysokie, piąte miejsce, a jej program dowolny został oceniony na rekordowe 133,38 pkt. To pokazuje, że Repond nie jest tylko medialnym zjawiskiem, ale czołową zawodniczką, która realnie walczy o najwyższe laury.

Zdetronizowała Juttę Leerdam? Internet oszalał na jej punkcie

Porównania do Jutty Leerdam nasuwają się same, choć obie panie uprawiają różne dyscypliny. Leerdam to siła i dynamika na torze panczenistów, Repond to finezja, artyzm i elegancja w łyżwiarstwie figurowym. Szwajcarka jest ucieleśnieniem klasycznego piękna, co w połączeniu z jej niezwykłym talentem tworzy mieszankę, od której trudno oderwać wzrok.

- Kimmy to przyszłość tego sportu. Ma wszystko, by stać się globalną ikoną - piszą zachwyceni fani w mediach społecznościowych.

Przed nią wielki finał. Kiedy wystąpi Kimmy Repond?

Najbliższa okazja, by podziwiać jej talent, nadarzy się już wkrótce. Kimmy Repond wystąpi w czwartkowym finale solistek na igrzyskach olimpijskich. Jej występ będzie z pewnością jednym z najchętniej oglądanych momentów zawodów. Czy młoda Szwajcarka udźwignie presję i znów zachwyci świat? Jedno jest pewne – już teraz jest jednym z największych odkryć ostatnich miesięcy w świecie sportu.

Jutta Leerdam, Jake Paul
Galeria zdjęć 50
