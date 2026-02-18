Nowa gwiazda sportu, 19-letnia Kimmy Repond, podbija serca fanów, rzucając wyzwanie dotychczasowej "miss igrzysk" Jutcie Leerdam.

Szwajcarska łyżwiarka figurowa, mimo młodego wieku, ma już na koncie brązowy medal mistrzostw Europy i tytuł mistrzyni Szwajcarii.

Jej niezwykły talent i gracja sprawiają, że porównania do Leerdam nasuwają się same.

Czy Kimmy Repond zdetronizuje holenderską panczenistkę i zachwyci w finale igrzysk? Przekonaj się!

Do tej pory oczy mediów i fanów, poszukujących w sporcie nie tylko emocji, ale i piękna, zwrócone były głównie na Juttę Leerdam. Holenderka zyskała ogromną popularność, ale teraz musi zmierzyć się z rosnącą sławą młodszej koleżanki z innej dyscypliny. Kimmy Repond szturmem zdobywa internet, a jej zdjęcia i nagrania z występów biją rekordy popularności. Kibice są pod wrażeniem nie tylko jej urody, ale przede wszystkim niezwykłej gracji i ogromnego talentu, które prezentuje na lodowej tafli.

Kim jest Kimmy Repond? To nie tylko uroda, ale i wielki talent

Kimmy Vivienne Repond urodziła się 18 października 2006 roku w Bazylei. Mierząca aż 174 cm wzrostu Szwajcarka wyróżnia się na lodzie nie tylko warunkami fizycznymi, ale przede wszystkim umiejętnościami. Mimo młodego wieku ma na koncie już imponujące sukcesy. W 2023 roku sensacyjnie zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy, a w 2024 roku została mistrzynią Szwajcarii.

Jej talent potwierdzają także wyniki na arenie światowej. Podczas mistrzostw świata zajęła wysokie, piąte miejsce, a jej program dowolny został oceniony na rekordowe 133,38 pkt. To pokazuje, że Repond nie jest tylko medialnym zjawiskiem, ale czołową zawodniczką, która realnie walczy o najwyższe laury.

Zdetronizowała Juttę Leerdam? Internet oszalał na jej punkcie

Porównania do Jutty Leerdam nasuwają się same, choć obie panie uprawiają różne dyscypliny. Leerdam to siła i dynamika na torze panczenistów, Repond to finezja, artyzm i elegancja w łyżwiarstwie figurowym. Szwajcarka jest ucieleśnieniem klasycznego piękna, co w połączeniu z jej niezwykłym talentem tworzy mieszankę, od której trudno oderwać wzrok.

- Kimmy to przyszłość tego sportu. Ma wszystko, by stać się globalną ikoną - piszą zachwyceni fani w mediach społecznościowych.

Przed nią wielki finał. Kiedy wystąpi Kimmy Repond?

Najbliższa okazja, by podziwiać jej talent, nadarzy się już wkrótce. Kimmy Repond wystąpi w czwartkowym finale solistek na igrzyskach olimpijskich. Jej występ będzie z pewnością jednym z najchętniej oglądanych momentów zawodów. Czy młoda Szwajcarka udźwignie presję i znów zachwyci świat? Jedno jest pewne – już teraz jest jednym z największych odkryć ostatnich miesięcy w świecie sportu.

