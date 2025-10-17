Chuda jak przecinek i olśniewająca! Szostak bryluje na gali

Julita Buczek
2025-10-17 20:29

Polsat Sport świętuje ćwierć wieku swojej działalności, przypominając największe sukcesy polskich i światowych sportowców. Na gali jubileuszowej w Warszawie pojawiły się tłumy gwiazd, w tym Karolina Szostak, która przykuła uwagę wszystkich swoim niezwykle szczupłym lookiem.

17 października 2025 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia Polsatu Sport. Stacja, która od ćwierć wieku pokazuje najważniejsze wydarzenia sportowe, gościła dziennikarzy, sportowców i celebrytów, którzy wspólnie celebrowali jubileusz. Wśród przybyłych na czerwony dywan znalazły się takie postaci jak Dorota Gawryluk, Jerzy Engel, Sławomir Szmal, Andrzej Wrona z żoną Zofią Zborowską, Andrzej Supron, Łukasz Jurkowski, Aleksandra Szutenberg, Paulina Czarnota-Bojarska, Marta Ćwiertniewicz, Agnieszka Łapacz-Sztyk, Przemysław Saleta czy Piotr Gruszka z małżonką. Jednak to Karolina Szostak skradła show swoim wyglądem, jej szczupła sylwetka zachwyciła!

Karolina Szostak chuda jak przecinek. Zachwyca na imprezie w czarnej marynarce

Karolina Szostak przyciągnęła uwagę wszystkich swoją wyjątkowo szczupłą sylwetką - w czarnej marynarce i kryjących rajstopach zachwyciła wszystkich gości.

Dorota Gawryluk postawiła na klasykę - czerwoną sukienkę, którą zestawiła z minimalistycznymi butami na obcasie. Andrzej Wrona pojawił się w granatowym garniturze, a jego żona Zofia Zborowska olśniła wszystkich czarną długą suknią. Marta Ćwiertniewicz zdecydowała się na bordową suknię, natomiast Agnieszka Łapacz-Sztyk postawiła na odważną sukienkę z rozcięciami.

Obok Karoliny Szostak na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Jerzy Engel w klasycznym, czarnym garniturze, Sławomir Szmal w eleganckiej czerni, Andrzej Supron w granatowym garniturze, Łukasz Jurkowski również wybrał granatowy kolor.

Stylizacje uczestników gali łączyły elegancję z nowoczesnym sznytem, nie brakowało błysku, kolorów ani modowych detali. Szczególną uwagę przyciągały kobiece kreacje z asymetrycznymi wycięciami czy metalicznymi dodatkami. Na tle wszystkich gości Karolina Szostak wyróżniała się jednak najbardziej.

