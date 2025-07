Kilka lat temu przemiana Karoliny Szostak zszokowała całą Polskę. Dziennikarka Polsatu Sport drastycznie schudła aż 30 kilogramów! Wszystko dzięki restrykcyjnej diecie, zmianie nawyków oraz ćwiczeniom. Stała się motywacją dla wielu kobiet, którym starała się pomóc między innymi w swojej książce "Moja spektakularna metamorfoza". Dla każdego zbijającego wagę problemem bywa efekt jojo, ale Szostak udało się go uniknąć. Do czasu...

Dziś Szostak nie wygląda już tak, jak po tej wspomnianej drastycznej metamorfozie, a wszystkiemu winna jest nieuleczalna choroba, z którą zmaga się dziennikarka Polsatu Sport. - Po pierwsze bardzo późno się dowiedziałam o Hashimoto i bardzo długo leczyłam się na niedoczynność tarczycy. W zasadzie było to na granicy niedoczynności i Hashimoto, bo różnie lekarze diagnozują te choroby. Jeden mówi tak, drugi tak - wyznała swego czasu w rozmowie z portalem WP Kobieta.

Tak Karolina Szostak wyglądała 25 lat temu. U jej boku Dariusz Michalczewski

Wracając jednak do samej Szostak i jej zamiłowania do sportu. W sieci pojawiło się właśnie zdjęcie dziennikarki sprzed 25 lat, zrobione w styczniu 2000 roku podczas Balu Mistrzów Sportu z legendą boksu u boku, Dariuszem Michalczewskim. Trzeba przyznać, że choć minęło już ćwierć wieku, to Szostak praktycznie się nie zmieniła...

Kim jest Karolina Szostak?

Karolina Szostak to polska dziennikarka sportowa, reporterka i prezenterka telewizyjna. Przygodę z telewizją zaczęła w wieku 15 lat i prowadzenia "Szortpress" w programie "5-10-15". Później wylądowała jeszcze na stażu w "Teleexpressie", ale w maju 1997 roku związała się z telewizją Polsat i pracuje tam do dziś. Przez wiele lat była jedyną dziennikarką spotową w redakcji Polsatu. W Polsacie Sport jest od początku istnienia stacji, czyli od sierpnia 2000 roku.

