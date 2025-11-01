„Zdejmijcie tę głowę!” – oburzenie nad grobem Violetty Villas. "Halloween i Wszystkich Świętych w jednym"

Znicz jak z horroru na grobie Violetty Villas

Znicz ma kształt popiersia ozdobionego długimi, zaplecionymi włosami i twarzą stylizowaną na diwę estrady. Na pierwszy rzut oka może przypominać artystyczny hołd, jednak większość internautów zareagowała zupełnie inaczej. Pod zdjęciem, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe, pojawiły się setki komentarzy – od rozbawienia po obrzydzenie.

„Kto to wymyślił?”, „Dlaczego nikt z rodziny nie sprzątnie tego badziewia?”, „Halloween i Wszystkich Świętych w jednym” – piszą internauci. Inni dodają bez ogródek: „Zdejmijcie tę głowę! Jest przerażająca”, „Świetny rekwizyt do horroru”, „Znicz masakra. Brrr!”.

Wielu komentujących uznało, że pomysł z figurką bardziej straszy, niż oddaje hołd artystce. „Włosy tak, ale reszta tylko straszy. A szkoda, bo Violetta zasługuje na coś pięknego i subtelnego” – napisała jedna z fanek.

Między pamięcią a kiczem

Nie jest to pierwszy raz, gdy grób Violetty Villas budzi emocje. Miejsce spoczynku artystki – pełne sztucznych kwiatów, barwnych wiązanek i niekiedy kontrowersyjnych dekoracji – od lat dzieli odwiedzających. Jedni widzą w tym wyraz miłości do ekscentrycznej gwiazdy, inni – przejaw przesady i braku smaku.

Tym razem granica między oryginalnością a kiczem zdaje się wyjątkowo cienka. Znicz z popiersiem wygląda jak połączenie teatralnego rekwizytu z pamiątką z horroru, co w dniu zadumy nad grobami wielu uznało za niestosowne.

Violetta Villas – legenda, która wciąż budzi emocje

Villas, nazywana „głosem tysiąclecia”, za życia była symbolem baroku w polskiej kulturze – ekstrawagancka, tajemnicza, nieprzewidywalna. Nic więc dziwnego, że nawet po śmierci jej imię nadal wzbudza emocje. Dla jednych taki znicz to sposób, by oddać hołd jej niezwykłej osobowości – dla innych, niestety, przekroczenie granicy dobrego smaku. Choć od śmierci artystki minęło wiele lat, jej postać wciąż budzi wiele emocji. Ciekawe, czy rodzina zdecyduje się na usunięcie nagrobnego "dzieła".

