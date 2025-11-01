Czarownice, wampiry i polityczne aluzje. Gwiazdy przeszły same siebie w halloweenowych przebraniach

Gwiazdy przeszły same siebie – od Maffashion jako Joanny Senyszyn po Ralpha Kaminskiego jako Nina Terentiew.

Natalia Szroeder zachwyciła jako czarny łabędź, a Doda – jak zwykle – postawiła na seksowną wampirzycę.

Halloween 2025 w show-biznesie pełne było humoru, autoironii i świetnej zabawy.

Choć media społecznościowe zapełniły się zdjęciami wampirów, czarownic i upiornych stylizacji, nie wszyscy w Polsce podchodzą do Halloween z entuzjazmem. Dla części osób to wciąż „obce święto”, stojące w sprzeczności z rodzimą tradycją Zaduszek i Dnia Wszystkich Świętych. W sieci co roku pojawiają się komentarze, że „to nie nasza kultura” albo że „przebieranki za demony to przesada”.Gwiazdy jednak pokazują, że dla nich Halloween to po prostu okazja do zabawy, luzu i kreatywności – a nie manifest czy prowokacja.

Maffashion jako Joanna Senyszyn – modowa parodia roku

Julia Kuczyńska, czyli Maffashion, została królową tegorocznego Halloween. Influencerka wcieliła się w Joannę Senyszyn, odwzorowując każdy szczegół – od krótkiej czarnej peruki po charakterystyczne okulary i czerwone dodatki. Stylizacja, którą sama nazwała „lookiem z misją”, zrobiła furorę w sieci. Internauci nie mogli przestać komentować.

Ralph Kaminski jako Nina Terentiew – ukłon w stronę telewizyjnej legendy

Z kolei Ralph Kaminski udowodnił, że w Halloween można bawić się nie tylko strachem, ale i sentymentem. Artysta przebrał się za... Ninę Terentiew, tworząc przesłodzoną parodię stylu „telewizyjnej królowej”. Blond peruka, biała kurtka, wielkie okulary i uśmiech od ucha do ucha – całość była nie tylko zabawna, ale też zaskakująco ciepła. „Królowa jest tylko jedna!” – napisał pod zdjęciem, a internet natychmiast podchwycił żart.

Natalia Szroeder – mroczna baletnica

Natalia Szroeder postawiła na estetykę rodem z filmu „Czarny łabędź”. W czarnym gorsecie, tiulowej spódnicy i z koroną na głowie wyglądała jak mroczna wersja baleriny. Całość dopełnił graficzny makijaż oka, który nadał spojrzeniu dramatycznego charakteru. Szroeder po raz kolejny udowodniła, że minimalizm i perfekcyjne wyczucie estetyki to jej znak rozpoznawczy.

Agata Młynarska – arystokratyczny wamp

Na Halloweenową imprezę Agata Młynarska przyszła w towarzystwie partnera – on w pelerynie rodem z gotyckiego zamku, ona w czarno-srebrnej sukni i biżuterii w stylu retro. Efekt? Mocny! Dziennikarka podpisała zdjęcie: „Moon blues – Halloween Waltz”, sugerując, że nawet wampiry mają prawo do odrobiny elegancji.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona – małżeństwo po przejściach

Ta para jak zwykle podeszła do tematu z humorem i dystansem. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona postawili na klimat horroru klasy B – z poszarpanymi ubraniami, sztucznymi ranami i przesadnym makijażem. Zosia z rozwichrzonym kokiem i nierównym eyelinerem wyglądała jak bohaterka po ucieczce z planu filmowego, a Andrzej – jakby właśnie wyszedł z grobu. I do tego ten podpis:

Po siedmiu latach razem ciężko stwierdzić czy to halloween czy zwykła fotka 👻🖤 Boo

Klaudia Halejcio z córeczką – urocze czarownice

Wśród straszydeł i potworów znalazł się też najbardziej uroczy duet tegorocznego Halloween. Klaudia Halejcio wraz z córeczką Nel przebrały się za eleganckie czarownice. Mama w czarnym żakiecie i kapeluszu, córka w tiulowej sukience – razem wyglądały jak z filmowej bajki. Zdjęcia szybko rozczuliły obserwatorów aktorki.

Doda – wampirzyca w wersji glamour

Na koniec – Doda, która jak zawsze postawiła na spektakularny efekt. W lateksowej mini, czarnych rękawiczkach i z symboliczną kroplą krwi na ustach wyglądała jak bohaterka mrocznego teledysku. Jej halloweenowa stylizacja to połączenie seksapilu, siły i ironii.

Gwiazdy z fantazją

W tym roku Halloween pokazało, że polskie gwiazdy potrafią bawić się wizerunkiem z przymrużeniem oka. Od politycznych aluzji po klasyczne motywy – każdy znalazł sposób, by wyrazić siebie.

