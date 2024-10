"Zwycięstwo piekła". Halloween mocno nie pasuje niektórym gwiazdom. Piotr Mróz i Edyta Górniak by się dogadali. A co z Dziadami?

Kto by przypuszczał, że sporo polskich gwiazd należy do grona wielkich przeciwniczków Halloween, święta, które nie jest polską tradycją, ale za którym przepadają i młodsze, i starsze dzieciaki?! Najmłodsi uwielbiają przebieranki, o cukierkach nie wspominając.

Tymczasem okazuje się, że wśród gwiazd nie wszyscy chętnie otworzą drzwi małym przebierańcom wołającym: cukierek albo psikus.

Halloween nie celebruje Piotr Mróz, który jest gorliwym katolikiem i nie uznaje tego święta.

Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła. Absolutnie, absolutnie nie - mówił niedawno Pudelkowi z różańcem w dłoni.

Anna Popek także mówi Halloween zdecydowane "nie".

(...) każda forma zła jest niebezpieczna. Czy zabawa śmiercią, czy zabawa strachem. Ona może po pierwsze prowadzić do przyzwyczajenia, do otępienia na te wszystkie negatywne bodźce. A po drugie nie wiadomo, jakie się przestrzenie otwierają. Więc ja jestem absolutnie przeciw temu. To jest absurdalne przebierać się za kogoś, chodzić po domach i prosić o cukierka albo o psikus. To jest czas, aby iść się modlić i pomyśleć o przemijaniu - powiedziała Popek serwisowi Jastrząb Post.