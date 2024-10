Religijny Piotr Mróz podpadł fanom Halloween. Aż się przestraszył! Grożono mu śmiercią

Piotr Mróz zrobił karierę, grając w serialach, wziął też udział w "Tańcu z gwiazdami". To on wciela się w Kubę w "Gliniarzach" i w Adriana w "Pierwszej miłości". Częściej niż o rolach opowiada jednak o swojej wyjątkowo silnej wierze i o ogromnym przywiązaniu do religii katolickiej. Jakby na dowód nawet na wywiady nosi ze sobą różaniec!

Ostatnio, gdy rozmawiał z dziennikarzami tuż po tym, jak nagrano kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", wyjął go, gdy został zapytany o podejście do Halloween. Jak się domyślacie, jego stosunek do tego święta jest jasny i konkretny. I bardzo negatywny.

Piotr Mróz z różańcem w kieszeni. Powiedział, co sądzi o Halloween

W październiku wyciągamy to... - mówił i pokazał do kamery różaniec, który wyjął z kieszeni.

Po chwili w rozmowie z Pudelkiem uzasadnił:

Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła. Absolutnie, absolutnie nie.

Piotr Mróz jest zagorzałym przeciwnikiem Halloween. Gdy powiedział o tym głośno, zaczął dostawać groźby śmierci

Piotr Mróz nie ukrywa swoich poglądów, ale nie wszystkim to się podoba. Niektórzy nie poprzestają na wyrażeniu odmiennej opinii. Mróz zdradził, że grożono mu. Widać było, że aktor naprawdę się przestraszył.

Słuchajcie moi drodzy. Nie wiedziałem, że coś tak oczywistego tak podzieli społeczeństwo na obóz popierający to, co powiedziałem i na obóz, który bardzo mocno to wszystko krytykuje. Generalnie bardzo dziękuję, bo większy odzew jest ze strony osób, które pozytywnie na to wszystko patrzą. Ale nie o tym chcę teraz mówić, bo ta strona negatywna jest... nieobliczalna. Z tego, o czym dzisiaj się przekonałem, nie cofnie się przed niczym. Dziś oficjalnie dostałem wiadomość, że pożałuję dnia, w którym pojawiłem się na Instagramie i że po prostu ktoś mnie zabije. KTOŚ MNIE ZABIJE. To już nie są żarty i to już nie jest śmieszne - mówił Mróz w sieci.

Aktor postanowił zgłosić sprawę na policję.

"Głowa do góry" - skomentowała Doda.

Fani też go pocieszali:

"Piotruś tak trzymaj, pamiętaj, Pan Bóg jest większy niż ta sytuacja", "Dobro zawsze zwycięży ", "Trzymaj się Piotrek i nie wolno takich rzeczy lekceważyć, mam nadzieję, że na policji potraktują zgłoszenie na serio".

