Oto najbardziej przerażająca stylizacja na Halloween 2025. Poznajecie? To królowa metamorfoz!

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-11-01 8:50

Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że nie ma sobie równych w sztuce halloweenowych metamorfoz. Na swojej corocznej imprezie w Nowym Jorku zaprezentowała spektakularny kostium mitycznej Meduzy. Jej tegoroczna stylizacja uznawana jest za jedną z najbardziej widowiskowych kreacji w historii Halloween.

Heidi Klum pojawiła się na czerwonym dywanie 24. edycji Heidi Klum Halloween Party, organizowanej w Hard Rock Hotel w Nowym Jorku. Modelce towarzyszył jej mąż, Tom Kaulitz, który wcielił się w Perseusza – greckiego bohatera, który w mitologii zgładził Meduzę.

Polecamy: Heidi Klum ma 52 lata i właśnie pokazała się niemal bez niczego. Odziana w dół od bikini rzuciła się do wody

Heidi Klum królową Halloween!

Heidi Klum, znana ze swojego perfekcjonizmu i teatralnego podejścia do każdego przebrania, pracowała nad tegoroczną stylizacją tygodniami. Na Instagramie zdradzała kulisy przygotowań: pokazała odlew swojej klatki piersiowej, fragmenty tkanin oraz proces nakładania zielonego makijażu i lateksowej łysiny.

Nie przegap: Heidi Klum szokuje na czerwonym dywanie. Pokazała za wiele?

Efekt końcowy zapierał dech – jej ciało pokrywały złotozielone łuski, a głowę oplatały realistyczne, ruchome węże. Całość wyglądała jak połączenie mody, sztuki i horroru.

Jak przyznała sama Heidi, proces tworzenia kostiumu był niezwykle czasochłonny:

Zaczęliśmy przygotowania o 10 rano, a na imprezie pojawiliśmy się dopiero wieczorem

– zdradziła w rozmowie z E! News.

To nie pierwszy raz, gdy modelka zaskoczyła publiczność tak ogromnym rozmachem. W poprzednich latach wcielała się m.in. w Jessicę Rabbit (2016), wilkołaka z teledysku "Thriller" Michaela Jacksona (2017) czy Fionę ze Shreka (2018). W 2024 roku przeszła samą siebie, zamieniając się w kosmitę z filmu E.T., co – jak wspominała – zajęło jej ekipie niemal cały rok przygotowań.

Legendarna impreza Heidi Klum

Heidi Klum od lat nosi zaszczytny tytuł "Królowej Halloween". Jej coroczna impreza w Nowym Jorku to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w show-biznesie. Jak przyznała w rozmowie z The Hollywood Reporter, to właśnie w USA zakochała się w tej tradycji:

Kiedy przeprowadziłam się do Ameryki, od razu pokochałam Halloween i całą jego mroczną magię. Brakowało tylko jednej rzeczy – wspaniałej imprezy. Pomyślałam więc, że zorganizuję ją sama.

Stylizacja Meduzy potwierdziła, że Heidi Klum wciąż podnosi poprzeczkę. Jej połączenie mitologii, sztuki i makijażu filmowego sprawiło, że Halloween znów należało do niej. Czy w przyszłym roku uda jej się przebić samą siebie? Znając Heidi – to tylko kwestia czasu.

Super Express Google News
Heidi Klum jako Meduza
25 zdjęć
Halloween? KATOLIK tego nie obchodzi! Polacy barykadują drzwi. Cukierka nie dam i POGONIĘ! - KOMENTERY
Sonda
Czy obchodzisz Halloween?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HEIDI KLUM