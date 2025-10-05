Heidi Klum szokuje na czerwonym dywanie. Pokazała za wiele?

i Autor: SIPA, SplashNews/ East News

Heidi Klum w przezroczystej kreacji na czerwonym dywanie. Gwiazda na Tygodniu Mody w Paryżu

Heidi Klum (52 l.) znów zaświeciła golizną! Sławna modelka wybrała się na Tydzień Mody w Paryżu i zwróciła na siebie uwagę przezroczystą kreacją. Jej występ na pokazie Vetements wzbudził poruszenie w sieci. Gwiazda pojawiła się w całkowicie prześwitującej koronkowej sukni, pod którą miała jedynie białe majtki, oraz z nietypowym dodatkiem – ze złotymi nakładkami na zębach. Choć Heidi z uśmiechem pozowała do zdjęć, nie wszystkie reakcje internautów były pełne zachwytu. W komentarzach dominowały głosy krytyki – od zarzutów o „desperację” po opinie, że modelka „nie potrafi pogodzić się z wiekiem”.

„Klum wygląda jak ktoś, kto desperacko próbuje zatrzymać swoje lata 20. To po prostu smutne” – napisał jeden z komentujących. Niektórzy porównywali Klum do Kim Kardashian czy Bianki Censori, które słyną z podobnie kontrowersyjnych, przezroczystych stylizacji. Klum pojawiła się na pokazie w towarzystwie swojej 21-letniej córki Leni, również modelki, oraz szwagra Billa Kaulitza. Mimo fali krytyki, modelka jak zwykle zdaje się niewzruszona. Klum od lat podkreśla, że czuje się dobrze w swoim ciele i nie zamierza przestać się rozbierać.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestiżowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

